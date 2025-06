Semosp de Campo Novo de Rondônia recebe caminhão pipa com recurso do deputado Luizinho Goebel

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP) de Campo Novo de Rondônia recebeu um novo caminhão pipa 6x2, equipado com tanque irrigador com capacidade para 15 mil litros.



A aquisição foi realizada por meio do Convênio nº 485/2024/DER, celebrado entre a Prefeitura e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de Rondônia. O investimento total foi de R$ 700 mil, com uma contrapartida de R$ 86.663,06 por parte do município.



A viabilização do recurso contou com a destinação de emenda parlamentar do deputado estadual Luizinho Goebel, que tem atuado como parceiro da gestão municipal em diversas ações voltadas ao desenvolvimento local.



O novo caminhão será utilizado em serviços como umidificação de vias rurais, controle de poeira, apoio a obras públicas e atendimentos emergenciais. A Prefeitura destaca que a aquisição representa um avanço importante na manutenção da malha viária e no suporte à população, principalmente em períodos de seca intensa.



Com mais esse reforço, a administração municipal segue comprometida em buscar investimentos e parcerias que ampliem a capacidade de atendimento da SEMOSP e melhorem a qualidade de vida dos moradores de Campo Novo de Rondônia.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar