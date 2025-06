Deputada Dra. Taíssa acompanha obras de ampliação no Hospital Regional de Guajará-Mirim

Em Guajará-Mirim, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) visitou o Hospital Regional Dr. Júlio Perez Antelo, onde acompanhou de perto as obras de adequações e ampliação da estrutura da unidade. O local passará a contar com 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 7 leitos para tratamento de hemodiálise e uma sala totalmente equipada para a realização de exames de tomografia.



Para a parlamentar, os avanços representam uma mudança significativa na qualidade do atendimento de saúde oferecido à população da região. “Essas melhorias representam um salto histórico para a saúde do nosso povo. Com os leitos de UTI, os pacientes poderão receber tratamento intensivo aqui mesmo, sem a necessidade de deslocamentos demorados. A sala de tomografia e os leitos de hemodiálise também vão garantir diagnósticos e cuidados mais ágeis e humanizados”, destacou Dra. Taíssa.



A deputada agradeceu o empenho do governador Coronel Marcos Rocha e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) por priorizarem Guajará-Mirim nas ações de fortalecimento da saúde. “Esse olhar cuidadoso com o nosso município é essencial. Seguimos firmes, acompanhando e trabalhando para garantir dignidade e atendimento de qualidade à nossa população”, completou.



As obras em andamento no hospital fazem parte de um conjunto de investimentos do Governo do Estado voltado à interiorização da saúde pública, buscando descentralizar serviços de alta complexidade e torná-los acessíveis também nas cidades-polo do interior.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo | Assessoria Parlamentar