Com iniciativa de Ezequiel Neiva, Assembleia presta homenagem a redatores e ao Nufis

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) promoveu, na manhã desta terça-feira (24), uma sessão solene em reconhecimento aos redatores de correspondências oficiais das instituições públicas do Estado e aos membros do Núcleo de Fissurados de Rondônia (Nufis) no auditório Amizael Gomes da Silva, na sede do Legislativo, em Porto Velho.



A cerimônia foi uma iniciativa do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), por meio do requerimento nº 2144/2025, que garantiu a outorga de honrarias às instituições e profissionais que atuam diretamente no atendimento à população. Ao todo, foram homenageados 24 redatores oficiais e 45 representantes do Nufis, em um gesto de valorização e reconhecimento pelo trabalho técnico e humano que desempenham no serviço público.



Durante a solenidade, o deputado Ezequiel Neiva destacou a importância dos profissionais homenageados. “Esta é uma sessão para valorizar nossos redatores, que fazem um trabalho essencial nos bastidores da administração pública, e também a equipe do Nufis, que tem transformado a vida de muitos pacientes com fissura labiopalatina. Rondônia hoje é referência nacional nesse atendimento. Pessoas que antes precisavam ir até Bauru (SP) para tratamento, hoje são atendidas com excelência aqui mesmo no estado”, afirmou.



Foto: Reprodução/ALE-RO Manhã foi de homenagens na Assembleia Legislativa de Rondônia (Foto: Rafael Oliveira)



Representando a Prefeitura de Porto Velho, o secretário-executivo Cássio Vidal também exaltou o trabalho do Nufis. “Parabenizo todos os profissionais que atuam em favor da população rondoniense. Este reconhecimento é merecido”, frisou.



A presidente da Associação de Fissurados de Rondônia (Asfir), Maria José Micheletti, comemorou a homenagem e reforçou os avanços legislativos obtidos para a causa. “Já temos três leis aprovadas em parceria com o deputado Ezequiel Neiva, incluindo a que trata do direito ao tratamento digno para pacientes com fissura labiopalatina. Agradecemos aos profissionais e a todos os que têm lutado por essa causa”, declarou.



Foto: Reprodução/ALE-RO Ezequiel Neiva reconheceu o trabalho desenvolvido pelos profissionais (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)



O coordenador do Nufis, Felipe Azevedo Leão, também enalteceu o apoio recebido do Poder Legislativo. “O Nufis é um serviço que acompanha desde o nascimento crianças com má formação. Temos uma equipe especializada que atua de forma completa para garantir os direitos dessas famílias. Esse reconhecimento é combustível para seguirmos firmes na missão”, destacou.



O diretor-geral do Hospital de Base Ary Pinheiro, médico Flori Menezes, reforçou o papel social do núcleo. “A sensibilidade da Assembleia em homenagear o Nufis demonstra o compromisso com a dignidade das famílias de Rondônia que enfrentam essa realidade”, disse.



Foto: Reprodução/ALE-RO Redatores de correspondências oficiais do estado também foram homenageados (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)



A cerimônia também destacou o trabalho dos redatores oficiais que atuam em diversos órgãos públicos. Cleusa Margarida Bonamigo, redatora da Governadoria, agradeceu a homenagem. “Seguimos com dedicação, sempre respeitando os manuais oficiais, mas também adaptando nossa linguagem à realidade de cada setor. É gratificante ter nosso trabalho reconhecido”, pontuou.



Representando a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o diretor técnico Nilson Vieira elogiou a iniciativa. “Cada redator contribui com profissionalismo para que a informação pública chegue com clareza e responsabilidade. Gratidão por cada linha escrita com tanto comprometimento”, afirmou.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Solenidade ocorreu no auditório Amizael Gomes da Silva (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)



Ao final da solenidade, o deputado Ezequiel Neiva concluiu destacando o valor de profissionais que atuam, muitas vezes, de forma silenciosa, mas essencial. “É uma alegria prestar essa homenagem àqueles que fazem a diferença com amor e dedicação. Que este reconhecimento inspire outros estados a valorizarem esses profissionais fundamentais para o bom funcionamento da administração pública e para o atendimento digno à nossa população”, finalizou.





Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fotos: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO