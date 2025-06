Climatização da rodoviária de Porto Velho está em processo de instalação

Com uma estrutura que atende cidadãos de todas as partes do estado e de regiões como Acre, Mato Grosso, Peru, Bolívia e Venezuela, a rodoviária de Porto Velho segue com ações voltadas para a conclusão de sua obra, entre as principais está a instalação da climatização do local.

Na última semana, o secretário municipal de Obras, Geraldo Sena, participou de uma fiscalização na estrutura do terminal rodoviário de Porto Velho. Acompanhado da equipe de engenharia da Madecon, empresa responsável pela execução da obra, Geraldo Sena constatou que o trabalho está em processo acelerado.

“A gente já verificou que está tudo seguindo o nosso cronograma e, em breve, o sistema de climatização da rodoviária já estará funcionando”, destacou Geraldo Sena.



Entrega à população se tornou possível após a mobilização da Prefeitura de Porto Velho Essa entrega à população se tornou possível após a mobilização da Prefeitura de Porto Velho, através do prefeito Léo Moraes, que recebeu o prédio sem projeto ou previsão orçamentária para a instalação do sistema de ar-condicionado, porém, com um trabalho contínuo conseguiu um aditivo e a obra foi continuada.

De acordo com o engenheiro da Madecon, João Rafael, a obra contratada inicialmente não possuía o quadro de energia em seu contrato inicial, sendo entregue apenas os dutos e condensadores, deixando impossibilitado a ativação do sistema de climatização.

“Estamos em um processo de implantação de quadros, que foram adquiridos pela nova gestão, após isso realizaremos toda a parte de fiação para ligar. A obra não tinha sido aditivado os quadros, com isso, foi entregue tudo que estava em contrato. Com a nova gestão, nós conseguimos aditar e prorrogar o contrato para atender à população”, falou João Rafael.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)