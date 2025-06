Solenidade marca entrega de reforma na Escola Pingo de Gente, zona Leste de Porto Velho

Na manhã desta terça-feira (24), uma solenidade marcou a entrega da reforma de três pavilhões de salas de aula da Escola Municipal Pingo de Gente, localizada no bairro Ulisses Guimarães, zona Leste de Porto Velho.

Responsável pela educação infantil e fundamental de mais de 200 crianças que moram na comunidade local, a Escola Pingo de Gente vinha sofrendo com problemas em sua estrutura, principalmente nos períodos chuvosos, quando a água infiltrava e se tornava um problema para os servidores e alunos.

De acordo com o diretor da escola, Edson Vindo Pimentel, a entrega desses pavilhões reformados é um marco na história dessa unidade pedagógica, que já vem se destacando com seu modelo de ensino através de resultados positivos no desempenho escolar e social de seus alunos.

Solenidade marcou a entrega da reforma de três pavilhões de salas “Quero agradecer à Prefeitura de Porto Velho por toda a dedicação que vem desempenhando em prol do nosso sistema de ensino. Estamos muito empolgados com essa melhoria em nossa estrutura, o que proporciona um melhor ensino e garante o bem-estar dos alunos e servidores”, destacou Edson Pimentel.

Vera Lúcia Borges, diretora de Políticas Educacionais da Semed, destacou que a Prefeitura de Porto Velho segue com um ousado plano que elevará o nível da educação infantil. “Temos realizado capacitação contínua de nossos gestores, educadores e demais profissionais da educação e valorizado essa categoria tão importante que representa um futuro melhor para nossas crianças por meio de um ensino de qualidade e inclusivo. Temos muitos programas e projetos a serem implantados, e juntos vamos transformar nossa educação”, disse ela.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:João Paulo Prudêncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)