Prefeitura notifica infrator por jogar lixo em via pública em Porto Velho

A colaboração da população tem sido fundamental para manter a cidade limpa e organizada, e a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), está trabalhando firmemente no combate àqueles que insistem em descartar lixo de forma indevida em vias públicas.

Um cidadão foi flagrado jogando lixo numa área da avenida Farqhuar, próxima à Estrada do Belmont. A denúncia foi feita por um morador consciente que, ao perceber a ação, fotografou e gravou vídeos. A identificação também foi feita através da placa do veículo, que pertence a uma empresa onde o homem trabalha. Na manhã desta terça-feira (24), constatada a infração, os fiscais da Semusb notificaram o responsável e os servidores estipularam o prazo até meio-dia de hoje para a remoção do lixo e limpeza do local.

O hábito de jogar lixo em vias públicas é classificado como crime ambiental pela legislação brasileira. É crime ambiental porque estes resíduos, de todos os tipos, como pneus, plásticos, papelão, pedaços de eletrodomésticos, restos de obras e reformas, além de material orgânico, causa grave poluição ao solo, à água e saúde humana, entupindo córregos, riachos, canais e outras regiões de escoamento de água.

Resíduos causam grave poluição ao solo, à água e saúde humana “É importante lembrar que jogar lixo em áreas públicas é crime e pode resultar em notificações e multas. O impacto ambiental e social das ações irresponsáveis é imenso e afeta a todos. É importante colaborar com os agentes, denunciar irregularidades e fazer a sua parte para manter a cidade limpa e organizada”, afirmou o secretário da Semusb, Giovanni Marini.

Ainda conforme Marini, pequenas atitudes individuais podem fazer diferença no futuro da cidade. A fiscalização é uma ferramenta para o bem comum e deve ser utilizada com responsabilidade, visando uma cidade melhor. “É fundamental que todos façam a sua parte para manter a cidade limpa e organizada, evitando práticas que possam prejudicar o meio ambiente e a sociedade”, comentou.

O prefeito Léo Moraes mais uma vez alerta que, além de ser um ato errado, durante as chuvas o lixo é carregado para o sistema de drenagem, chegando até rios, onde causa todo tipo de prejuízo ao meio ambiente. Nas cidades, o acúmulo de lixo nas ruas entope bueiros e causa inundações.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp (69) 98473-2922 O lixo descartado em calçadas, praças, terrenos baldios ou beira de córregos é uma ameaça à saúde pública. Vira criadouro de insetos, ratos, escorpiões e, nos últimos anos, é um dos responsáveis pelo aumento dos casos de dengue.

DENUNCIE O DESCARTE IRREGULAR

A Prefeitura de Porto Velho solicita o apoio da população no combate ao descarte irregular de lixo e entulho em vias públicas, canais e terrenos baldios. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp (69) 98473-2922.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)