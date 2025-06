Prefeitura de Porto Velho abre a 6ª Conferência Municipal da Cidade com foco em políticas urbanas inclusivas e sustentáveis

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur) e do Conselho Municipal da Cidade (Concidade), iniciou nesta terça-feira (24) a 6ª Conferência Municipal da Cidade. O evento segue até esta quarta-feira (25), no auditório do Tribunal de Justiça de Rondônia.

Com o tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para Cidades Inclusivas, Democráticas, Sustentáveis e com Justiça Social”, a conferência reúne representantes da sociedade civil, movimentos populares, universidades, setor privado e poder público para discutir estratégias concretas de desenvolvimento urbano.

O secretário da Semur e presidente do Concidade, Raimundo Alencar, destacou a importância do evento como instrumento de escuta ativa e formulação de políticas públicas que reflitam a realidade local.

A vice-presidente do Conselho, Rossilena Marcolino, também reforçou o compromisso com uma cidade mais justa, participativa e alinhada à política nacional de desenvolvimento urbano.

A programação da conferência conta com palestras temáticas, debates em grupo, votação de propostas e eleição de delegados que representarão Porto Velho na etapa estadual.

PROGRAMAÇÃO

25/06 – Quarta-feira – 2º dia da conferência

8h –Reunião dos Grupos de Trabalho – Discussões temáticas

9h –Reuniões por segmento da sociedade

10h –Votação das propostas dos Grupos de Trabalho

12h30 –Eleição dos delegados para a VI Conferência Estadual das Cidades

14h –Encerramento da 6ª Conferência Municipal da Cidade (Concidade)

A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a construção coletiva de cidades mais humanas e com justiça social.

Texto:Alex Fontes

Foto:Alex Fontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)