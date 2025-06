Prefeitura de Porto Velho leva atendimento oftalmológico a comunidades indígenas

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), na segunda-feira (23), iniciou uma ação de atendimento oftalmológico voltada às comunidades indígenas da região. A iniciativa é realizada em parceria com o projeto Aldeia em Foco e tem como objetivo ampliar o acesso à saúde ocular em territórios indígenas, promovendo inclusão e equidade no atendimento especializado.

Primeiro dia de atividades aconteceu na Comunidade Central Karitiana

O primeiro dia de atividades aconteceu na Comunidade Central Karitiana, localizada a pouco mais de 60 km da capital. A ação também beneficiou moradores das comunidades Bom Samaritano e Juari. A previsão é de que entre 120 e 150 pessoas sejam atendidas por dia ao longo da ação, com a realização de seis exames oftalmológicos distintos: acuidade visual, retinografia, autorrefração, tonometria, biomicroscopia (lâmpada de fenda) e refração.

“É um atendimento completo, com equipamentos modernos, garantindo assistência, equidade e, principalmente, sendo feito no território do cidadão — o que é um grande diferencial”, afirmou Mariana Prado, secretária-adjunta da Semusa.

Os exames são realizados com equipamentos oftalmológicos de alta tecnologia, importados, o que garante maior precisão nos diagnósticos. Os indígenas que necessitarem de óculos receberão o item gratuitamente.

Evaldo Karitiana, cacique da Comunidade Central Karitiana ressalta a importância da ação

Segundo Nilson Grimm, coordenador-geral do projeto Aldeia em Foco, Rondônia é o 12º estado a receber a ação nos últimos dois anos. “Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida ocular dessas populações. Já visitamos mais de 100 aldeias nesse período”, destacou.

A ação também foi celebrada pelas lideranças locais. “É a primeira vez que isso acontece aqui na Aldeia Central. Para nós, é muito importante cuidar da visão, principalmente dos idosos”, disse Evaldo Karitiana, cacique da Comunidade Central Karitiana.

Para a cacica Maria Rosa Karitiana, da Comunidade Bom Samaritano, a presença da equipe médica é fundamental. “Ir até a cidade é muito difícil. Quando os médicos vêm até nós, é muito melhor. Estávamos precisando muito, e receber os óculos vai nos ajudar bastante”, declarou.

Cacica Maria Rosa Karitiana, da Comunidade Bom Samaritano O jovem indígena Paulo Karitiana também ressaltou a importância do atendimento. “Já estou com dificuldade para enxergar e mal consigo estudar. Então, essa ação chegou em boa hora”.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o cuidado integral à saúde dos povos indígenas e com o fortalecimento de políticas públicas inclusivas e acessíveis.

Além das comunidades indígenas, o atendimento oftalmológico será estendido às populações ribeirinhas nas próximas etapas da ação.

Confira o cronograma:

23/06 –Comunidade Bom Samaritano

24/06 –Comunidade Indígena Beijarama

25/06 –Demarcação

26 e 27/06 –Calama

30/06 e 01/07 –Distrito de Nazaré

2/07 –Distrito de São Carlos

3 e 4/07 –Boca do Jamari

Texto:Nathalie Ventura

Foto:Diego Sousa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)