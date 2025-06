Deputado Pedro Fernandes cobra redutores de velocidade para o trevo mais perigoso de Ariquemes

Atento às demandas da população, o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) encaminhou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) o Ofício n° 33/2025, solicitando a instalação de redutores de velocidade nas vias laterais da BR-364, no perímetro urbano de Ariquemes — especificamente no entroncamento com a BR-421, no trevo de acesso à cidade que interliga com a avenida Capitão Silvio.



O pedido surge diante do aumento no número de acidentes registrados no trecho. A ausência de controle de velocidade tem colocado motoristas, pedestres e moradores em risco constante.



“Temos recebido inúmeros relatos de acidentes nesse local, e nosso compromisso é com a vida das pessoas. A instalação de redutores de velocidade, como lombadas ou outros dispositivos previstos em lei, é uma medida necessária e urgente”, afirmou Pedro Fernandes.



O DNIT já confirmou o recebimento do ofício e abriu o processo SEI nº 50622.001880/2025-59 para análise técnica.



“Nosso mandato é um canal direto entre o povo e os órgãos públicos. Vamos seguir atentos para que essa medida saia do papel e traga mais segurança para quem vive e transita em Ariquemes”, concluiu o deputado.





Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar