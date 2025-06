Deputado Alan Queiroz solicita a realização de obras de encascalhamento e patrolamento na RO-006, em Porto Velho

Com o objetivo de promover mais segurança e melhorar o tráfego no local, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a realização de obras de encascalhamento, patrolamento e adequação de saídas de água no trecho da RO-006, que interliga a BR-319 à Vila Franciscana, no município de Porto Velho. A indicação é uma solicitação do gabinete do vereador Dr. Júnior Queiroz, que busca promover avanços para todas as localidades de Porto Velho.



O referido trecho encontra-se em estado crítico de conservação, apresentando inúmeros buracos e pontos de alagamentos, o que o torna praticamente intransitável, sobretudo durante o período de chuvas. Essa situação vem comprometendo o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar, o acesso a serviços de saúde e demais necessidades básicas da população local.



O deputado Alan Queiroz destaca a importância da realização destas obras no setor, e de como este trabalho garante mais qualidade de vida para todos. “Nossa iniciativa atende aos apelos da comunidade local, que eram os principais afetados pela falta de obras no trecho. A melhoria na RO-006 é um passo importante para o desenvolvimento da infraestrutura regional, impactando positivamente a qualidade de vida e a economia local”, finalizou.



Dessa forma, com o trecho em melhores condições, a expectativa é de que haja uma redução significativa nos problemas de tráfego e uma maior segurança para todos que transitam pelo trecho. A ação é resultado da somatória de esforços entre o parlamentar e o vereador Dr. Júnior Queiroz, que levou a solicitação ao parlamentar, ambos empenhados em promover melhorias contínuas nas vias estaduais, contribuindo para um transporte mais seguro e eficiente em Rondônia.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: DER/RO