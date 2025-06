Prefeitura de Porto Velho garante acesso e fortalece produção leiteira na Vila da Penha

A Vila da Penha, localizada a 240 quilômetros de Porto Velho, é uma das regiões onde a força da agricultura familiar se destaca, especialmente na produção de leite e seus derivados. Nos últimos três meses, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), tem atuado intensamente na recuperação das estradas vicinais que ligam a comunidade à RO-425.

Durante o período chuvoso, os moradores da linha Décima enfrentaram sérias dificuldades de locomoção. A situação chegou a um ponto em que a comunidade ficou isolada, comprometendo tanto o transporte escolar quanto o escoamento da produção leiteira.

De acordo com o chefe de equipe da Semagric, Deyvanê Alleyne Barroso, os trabalhos continuam intensos com a chegada do verão amazônico. “Estamos trabalhando na manutenção de oito linhas vicinais que dão acesso à RO-425. São serviços de drenagem, patrolamento, tapa-buracos e limpeza lateral. Já conseguimos recuperar aproximadamente 70 quilômetros de estradas, garantindo trafegabilidade e segurança para quem mora aqui”, explica Deyvanê.

Produtor rural conhecido como Deco ressalta a importância das melhorias O produtor rural conhecido como Deco, que vive na região e trabalha com produção de leite, ressalta a importância das melhorias. “A gente depende dessas estradas para tudo. Com estrada ruim, não sai leite, não entra insumo, não vem ônibus escolar. Esse trabalho que a Prefeitura está fazendo aqui é muito importante. A comunidade agradece, porque quem vive aqui sabe como é difícil quando a estrada some no inverno”, destaca o produtor.

O secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, reforça o compromisso da gestão em apoiar as comunidades rurais. “Nosso trabalho vai além da recuperação de estradas. É sobre garantir dignidade, acesso à educação, saúde e, principalmente, fortalecer a produção agrícola e leiteira dessas famílias. A Vila da Penha tem um papel fundamental na economia rural do município, e nossa missão é estar presente, ouvindo e atendendo as necessidades dos produtores”, afirmou o secretário.

Com as melhorias, o transporte escolar foi restabelecido e os caminhões que recolhem a produção de leite circulam normalmente, garantindo renda para dezenas de famílias da Vila da Penha e regiões vizinhas.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Deyvanê Alleyne Barroso

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)