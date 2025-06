Cirone Deiró garante recursos para realização da Cafecau

Semana do Café e do Cacau será realizada em 28 de junho a 4 de julho (Foto: Eli Batista I Jornalista )

A Prefeitura Municipal promove no período de 28 de junho a 4 de julho, a 4ª edição da Semana do Café e do Cacau, a Cafecau. Apoiador do evento, todos os anos, o deputado Cirone Deiró assegurou R$ 150 mil para a realização da feira, que acontecerá no Espaço Beira Rio, com entrada gratuita.



Além de assegurar recursos por meio de emendas parlamentares, Cirone Deiró faz frente a inúmeras ações em benefício do setor produtivo rondoniense. Parceiro das associações de produtores rurais, ele tem garantido a aquisição de tratores, máquinas de colher e de secar café, além de diversos outros equipamentos e implementos agrícolas, distribuição de insumos e mudas de café e de cacau. A instalação de placas de energia solar nas associações, também está entre as iniciativas do deputado. “Tenho trabalhado ao lado do governador, coronel Marcos Rocha, no sentido de transformar a realidade de quem vive da agricultura familiar em nosso Estado, disse Cirone.



Entre as iniciativas de sucesso, que contam com o apoio de Cirone, está o projeto de fortalecimento da suinocultura, executado pela Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura. O programa venceu o Prêmio Nacional Sebrae Prefeitura Empreendedora, se destacando entre 346 concorrentes de todo o Brasil.



A programação da 4ª Cafecau inclui exposições de diversos produtos, corrida turística, shows regionais e nacionais, além de várias outras atrações. Segundo Cirone, a realização do evento é mais uma oportunidade para promover o potencial do município, divulgando o setor econômico, produtivo, turístico e cultural, inclusive o comércio de artesanatos, além de oferecer lazer à população.



Texto: Eli Batista I Jornalista