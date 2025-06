Com foco no futuro de Rondônia, Ismael Crispin lidera última audiência sobre a atualização do zoneamento em Machadinho D’Oeste

Com o compromisso de garantir segurança jurídica, desenvolvimento sustentável e escuta popular, o deputado estadual Ismael Crispin (MDB), presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, convida toda a população do Vale do Jamari para participar da sexta e última audiência pública sobre a atualização do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico de Rondônia (ZSEE). O encontro será realizado nesta quarta-feira (25), às 9h, no estande da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) durante a 6ª edição do AgroShow, em Machadinho D’Oeste.



Segundo o parlamentar, este é o encerramento de um ciclo de escutas promovidas pela Comissão de Meio Ambiente em várias regiões do estado, com o objetivo de tornar o processo de revisão do zoneamento mais participativo e transparente. “Encerrar esse ciclo no Vale do Jamari é muito simbólico. Estamos em uma região que tem forte representatividade produtiva e que precisa ter suas demandas ouvidas e respeitadas. Por isso, convido todos os moradores de Ariquemes, Monte Negro, Buritis, Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Cacaulândia, Rio Crespo, Cujubim, Machadinho D’Oeste e demais municípios da região a participarem conosco desse momento decisivo para o futuro de Rondônia”, declarou Ismael Crispin.



O deputado destaca que Rondônia está há 25 anos sem revisar o seu zoneamento, mesmo com todas as transformações econômicas, sociais e ambientais ocorridas nesse período. “Precisamos de uma legislação atualizada que reflita a realidade de hoje. Esse debate não é apenas técnico, é também político e social. Nosso papel é garantir que essa atualização ocorra com equilíbrio, ouvindo quem produz, quem preserva e quem vive nesse estado.”



Crispin também reforçou que o zoneamento é uma ferramenta estratégica para o ordenamento territorial e para o crescimento econômico sustentável. “Esse é o momento de fazer valer a voz de quem vive e trabalha em Rondônia. Estamos finalizando essa etapa de escuta e precisamos da presença ativa da população para consolidar um projeto que represente com justiça o nosso estado”, concluiu.

Texto: Laila Moraes I Jornalista

Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO