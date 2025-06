Número 192 do Samu volta a funcionar normalmente em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), informa que o serviço pelo número 192 já está normalizado e em pleno funcionamento para atender a população em casos de urgência e emergência. Desde o último domingo (22), o número esteve inoperante devido a problemas técnicos, sendo reestabelecido nesta terça-feira (24).

Diante da situação, a diretoria administrativa do serviço adotou uma medida emergencial para garantir que a assistência à população não fosse interrompido. Durante o período de instabilidade, os atendimentos foram direcionados para o número 190 da Polícia Militar que, por meio de comunicação via rádio, acionava as equipes do Samu para as ocorrências necessárias.

Com a situação agora regularizada, a Prefeitura orienta que a população volte a utilizar o 192 para emergências médicas, reforçando o compromisso com a continuidade e a eficiência nos serviços de saúde.

Texto:Nathalie Ventura

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)