Geoportal é integrado ao site da Semusb e facilita acesso da população de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho integrou o Geoportal PMPV à página principal da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb). A ferramenta digital reúne informações geográficas sobre bairros, distritos e permite a visualização de serviços urbanos, como coleta convencional e seletiva de resíduos sólidos.

A iniciativa facilita a consulta a dados por região e amplia o acesso da população à estrutura territorial da cidade. Entre os serviços disponíveis no Geoportal, que podem ser acessados pelo site da Semusb, estão: passo a passo para uso dos mapas municipais, panorama municipal, observatório municipal, compêndio dos distritos e dos bairros.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), o Geoportal é uma plataforma do Sistema Municipal de Informações Urbanas e Territoriais (SMIUT), previsto no Plano Diretor Participativo. Seu objetivo é consolidar e disseminar informações territoriais para uso da gestão pública na tomada de decisões sobre o território e acesso ao cidadão.

Como acessar o Geoportal:

• Acesse o site da Semusb: https://semusb.portovelho.ro.gov.br

• Role a página até a aba “SMIUT” (Sistema Municipal de Informações Urbanas e Territoriais)

• Escolha o serviço desejado e consulte as informações disponíveis.

Além de permitir a consulta direta a serviços no município, o sistema integra as diversas bases de dados da Prefeitura e contribui para a construção do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) — instrumento fundamental para o planejamento urbano, formulação de políticas públicas e gestão eficiente do município. O Geoportal também pode ser acessado pelo site da Sempog ou no link: https://geoportal.portovelho.ro.gov.br/.

A integração do Geoportal ao site da Semusb reforça o compromisso da Prefeitura com a transparência, a inovação tecnológica e a melhoria contínua dos serviços públicos. A ação integra o processo de transformação digital da administração municipal.

Texto:Emily Costa

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)