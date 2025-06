Projeto Cidadania em Movimento leva serviços essenciais ao distrito de Rio Pardo

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), realiza mais uma edição do Projeto Cidadania em Movimento. Desta vez, a ação acontece no distrito de Rio Pardo, nos dias 27, 28 e 29 de junho, das 8h às 14h30, na Escola Rio Pardo, localizada na rua Buritis, 1879 Setor 04, Rio Pardo.

O objetivo do projeto é descentralizar os atendimentos da assistência social e de serviços públicos essenciais, aproximando o poder público das comunidades mais distantes da área urbana.

Durante os três dias de ação, a população do distrito terá acesso gratuito a diversos serviços sociais, de saúde, cidadania e orientação. Na quinta-feira (27), o atendimento será exclusivo para o Cadastro Único. Nos dias 28 e 29 (sexta e sábado), todos os serviços estarão disponíveis, com exceção do Cadastro Único no sábado, que será apenas para orientações.

Evento conta com a participação de parceiros

Entre os principais atendimentos ofertados estão: Cadastro Único, emissão de carteiras (Idoso, ID Jovem, Autista), emissão de Passe Livre estadual, criação e recuperação de conta no gov.br, carteira de trabalho digital, emissão de relatórios CNIS e Caged, registro profissional, consultas ao abono salarial e seguro-desemprego, programa “Mamãe Cheguei”, atendimento psicossocial, alistamento militar, programa Família Acolhedora, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), atendimento do Creas, emissão de 2ª via de certidões (nascimento, casamento), CPF e Título de Eleitor, ações de educação ambiental (Sema), corte de cabelo masculino e feminino, aferição de pressão, teste de glicemia e vacinação.

O evento conta com a participação de parceiros como Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), Junta Militar, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Rondônia, Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), dentre outros.

A secretária da Semasf, Lucília Muniz de Queiroz, reforça a importância do projeto.“O Cidadania em Movimento é uma forma de estarmos próximos da população, especialmente das comunidades mais distantes. Nosso objetivo é garantir o acesso a serviços que são direitos de todos, promovendo dignidade e cidadania”, destacou a titular da pasta.

Texto:Jhon Silva

Foto:José Carlos/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)