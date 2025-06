Ponte precária é substituída no bairro Nova Esperança, em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho segue promovendo melhorias estruturais que impactam diretamente na mobilidade urbana e segurança da população. No bairro Nova Esperança, zona Norte da capital, a antiga e precária ponte improvisada da rua Novo Horizonte foi retirada e substituída por uma nova ligação viária, garantindo tráfego seguro de pedestres, motos e veículos.

O prefeito Léo Moraes visitou o local. "Durante anos, aqui não passava carro. As pessoas passavam por uma ponte bem pequenininha, com muito medo de cair. A gente tirou a ponte e ligou a rua. Agora passa carro, moto e a população não precisa mais se arriscar pra chegar em casa. Ainda vamos fazer o asfalto, sinalização e iluminação”, destacou o prefeito.

A intervenção foi realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob) e incluiu a escavação de 30 metros de vala e a instalação de 15 manilhas de concreto com 1,5 metro de diâmetro. A nova estrutura reforça o canal existente e melhora significativamente o escoamento das águas pluviais, oferecendo uma base sólida para o tráfego urbano.

Com a retirada da ponte improvisada e a integração dos trechos da rua, a obra garante mais segurança à comunidade e prepara a região para o período de chuvas, com melhores condições de circulação no dia a dia. A melhoria já é visível, e a Prefeitura reforça que o trabalho continua, com novas etapas previstas para completar a urbanização da área.

