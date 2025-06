Segunda fase da Copa Madeirão começa nesta terça-feira (24) com 12 jogos programados até domingo (29)

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), dá início nesta terça-feira (24) à segunda fase da Copa Madeirão de Futebol de Várzea – Grupo HO, uma das maiores competições esportivas da capital. Com mais de 70 equipes inscritas, o torneio tem como objetivo fomentar o esporte de base, promover integração social e valorizar o talento local.

Nesta nova etapa, estão programadas 12 partidas entre os dias 24 e 29 de junho, com confrontos marcados em dois campos: o Campo do Esperança da Comunidade e o Campo do Treze, no bairro Embratel.

A Copa Madeirão conta com o apoio de importantes parceiros. O Grupo HO contribuirá com R$ 10 mil em premiação para o time campeão, enquanto o Ecoparque oferecerá R$ 5 mil ao vice-campeão. Além disso, serão premiados com troféus o artilheiro da competição, o melhor técnico, o melhor goleiro e o jogador destaque.

JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA (24)

Campo do Esperança da Comunidade

19h30:São Sebastião x Desportivo Orgulho do Madeira

21h:Futebol Clube Manicoré x Cabedelo

Campo do Treze

19h30:Juventude do Conceição x 100% Santana

21h:Florest City x K-10 FC

JOGOS DA QUARTA-FEIRA (25)

Campo do Treze

19h30:FC Porto x Amigos da Segunda

21h:PSG FC x VIP FC

Campo do Esperança da Comunidade

19h30:Ajaro FC x Pinheiro FC

O confronto entre FC Macurap x Botafogo Baixo Madeira, inicialmente previsto para o dia 25, foi transferido para o dia 6 de julho de 2025, às 16h20, no Campo do Treze, devido à indisponibilidade da equipe do baixo Madeira.

As partidas dos demais dias da semana serão divulgadas nos canais oficiais da Semes e da Prefeitura de Porto Velho.

Confira a tabela completa aqui.

Texto:Jhon Silva

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)