Protocolo Digital põe fim à papelada e facilita a vida do cidadão; saiba como usar

Uma inovação que vem facilitando a vida da população de Porto Velho, a implantação do sistema Protocolo Digital, acaba com a necessidade de impressão de papel para o acesso a processos e procedimentos básicos dentro do Poder Executivo municipal.

Através da execução do Protocolo Digital, o cidadão pode realizar serviços como envio de documentações, licenciamento, requisição de recursos de multas, solicitação de serviços de apoio ao produtor rural, entre uma série de serviços disponibilizados pela Prefeitura de Porto Velho.

Para o superintendente da pasta municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI), Cezar Marini, o Protocolo Digital reduziu em quase sua totalidade a necessidade da impressão de papéis para acionar algum protocolo ou serviço da Prefeitura.



Para o Cezar Marini, o Protocolo Digital reduziu em quase sua totalidade a necessidade da impressão de papéis “Hoje não existe a necessidade do cidadão ir até a secretaria recolher ficha cadastral em papel, agora a população pode acessar, via internet, o Protocolo Digital, anexar seus documentos, realizando seu cadastro através de um formulário simples, mas que atende uma demanda e soluciona um problema enorme da necessidade de solicitações apenas presenciais, enfrentado ao longo dos anos pelo cidadão porto-velhense”, afirmou Cezar Marini.

O Protocolo Digital integra as secretarias e outras pastas do Executivo Municipal, aproximando a Prefeitura da população, com agilidade e simplicidade no manuseio do sistema.

Garantindo segurança e transparência nos dados apresentados, o Protocolo Digital é mais uma da série de medidas pautadas pelo prefeito Léo Moraes para dar eficiência aos serviços oferecidos à comunidade.



O Protocolo Digital está disponível para acesso de serviços de diversas secretarias, bastando o cidadão acessar o portal de serviços da Prefeitura de Porto Velho ou clicando aqui.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:SMTI/ Vanessa Farias



Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)