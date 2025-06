Prefeitura de Porto Velho entrega impressora especial para aluno com deficiência visual

A Escola Municipal Bom Jesus, localizada no bairro Nova Porto Velho, viveu um momento emocionante com a entrega de uma impressora especial em Braille ao estudante Enzo Gabriel, de 9 anos, que tem deficiência visual bilateral. O equipamento foi disponibilizado pela Prefeitura de Porto Velho após um vídeo gravado pela equipe da escola emocionar o prefeito Léo Moraes.

Professora Rosimeire Ventura incentivou Enzo a escrever uma cartinha e gravar um vídeo pedindo a impressora

“Quando eu vi o vídeo do Enzo, eu parei. Um menino com deficiência visual, pedindo uma impressora para poder estudar. Não era um pedido por luxo. Era por dignidade. Eu fui até a escola dele. Sentei ao lado. Ouvi cada palavra. E saí de lá com a certeza de que essa gestão não é só sobre obras. É sobre gente”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

A iniciativa partiu da professora Rosimeire Ventura, responsável pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE). Ela incentivou Enzo a escrever uma cartinha e gravar um vídeo pedindo a impressora. A repercussão foi imediata. Sensibilizado, o prefeito fez questão de ir pessoalmente à escola para entregar o equipamento.

EDUCAÇÃO COM AFETO

Escola conta com uma sala multifuncional de Atendimento Educacional Especializado Enzo estuda desde os 6 anos na Escola Bom Jesus. De acordo com a diretora, Denise Celestino, ele foi o primeiro aluno com deficiência visual da unidade. “Quando ele chegou, fizemos todo o processo de adaptação, com o sistema Braille. Para nós, ele é um ganho tremendo. E agora, com a impressora, vamos conseguir ampliar ainda mais o trabalho. Agradeço ao prefeito pela sensibilidade. Agora, só falta um computador moderno para colocarmos tudo em prática”.

A escola conta com uma sala multifuncional de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e atende, atualmente, 22 alunos autistas, dois cadeirantes e Enzo, com deficiência visual. O trabalho de inclusão é um compromisso diário da equipe pedagógica.

TRAJETÓRIA INSPIRADORA

Professora Keuliane Silva, mediadora de ensino, acompanha Enzo desde o início da jornada escolar A professora Keuliane Silva, mediadora de ensino, acompanha Enzo desde o início da jornada escolar. “Ele aprendeu e evoluiu muito. Primeiro chegou a máquina de escrever em Braille e, agora, a impressora. Isso vai agilizar ainda mais o processo. Ele lê fluentemente e caminha para um futuro mais igualitário. Acompanhar o Enzo me transforma. Aprendo com ele todos os dias. Ele mudou a minha vida”.

Valeska Novaes, mãe de Enzo e também da pequena Sofia, de 8 anos, que estuda na mesma escola, destaca a dedicação do filho. “O Enzo é muito atencioso, dedicado e lê muito. Quando começa algo, aprende rápido. Essa impressora vai ajudar muito nos estudos. Ele merece cada conquista. O suporte que ele tem aqui é maravilhoso”.

Valeska Novaes, mãe de Enzo destaca a dedicação do filho Com um sorriso tímido e os dedos ágeis sobre a máquina de Braille, Enzo, hoje no 4º ano, expressa sua alegria de forma simples e tocante: “Estou muito feliz. Agora vai ficar mais fácil de fazer minhas atividades. Eu gosto muito de ler e quero aprender cada vez mais”.

COMPROMISSO COM A INCLUSÃO

A gestão municipal reforça que o processo de inclusão passa pelo investimento em estrutura, formação e sensibilidade. Outras escolas da rede já estão sendo mapeadas para receber equipamentos adaptados de acordo com a demanda de cada aluno.

“O trabalho da equipe da Escola Bom Jesus é um exemplo de dedicação e compromisso com a educação. O Enzo representa todas as crianças que, com apoio, podem ir além. Essa gestão é feita para garantir oportunidades e respeito a cada cidadão”, finaliza o prefeito Léo Moraes.

Texto:Jhon Silva

Foto:Jhon Silva

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)