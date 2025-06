Emenda de R$ 130 mil do deputado Alex Redano garante construção de subestação de energia na Escola Paulina Mafini

Na última segunda-feira (23), a Escola Municipal Paulina Mafini, em Ariquemes, recebeu oficialmente a destinação de R$ 130 mil para a construção de uma subestação de energia elétrica. O recurso é fruto de emenda parlamentar do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos).

A entrega contou com a presença do vice-prefeito de Ariquemes, André Rossetto; do secretário municipal de Turismo, Esporte e Cultura (Semtec), Natan Lima; do diretor da escola, Luiz Carlos; além de pais de alunos, professores e membros da comunidade escolar.

Segundo a direção da escola, a instalação da subestação vai resolver problemas crônicos de falta de energia e sobrecarga elétrica, que há anos afetam as atividades pedagógicas, principalmente o uso de equipamentos de informática e climatização das salas de aula.

O presidente da Assembleia Legislativa destacou a importância dessa emenda para a educação. “Estamos felizes em atender essa necessidade da Escola Paulina Mafini. Investir na infraestrutura das escolas é garantir melhores condições de ensino e aprendizagem para os alunos, além de oferecer um ambiente de trabalho mais adequado para professores e toda a equipe pedagógica”, destacou o deputado Alex Redano.

Natan Lima, que articulou a demanda junto ao deputado, reforçou a importância da ação: “Essa era uma reivindicação antiga da escola e da comunidade local. Hoje é um dia de conquista para todos, principalmente para os alunos que terão mais conforto para estudar”.

O vice-prefeito André Rossetto também destacou o impacto da obra: “O município agradece ao deputado Alex Redano por mais essa parceria. Esse investimento vai fazer muita diferença na vida dos alunos e de toda equipe da escola”.

A instalação da subestação deve iniciar nos próximos dias, com previsão de conclusão ainda neste semestre, conforme informou a Prefeitura de Ariquemes, responsável pela execução da obra.



