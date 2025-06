Escola do Legislativo divulga programação de cursos durante a 8ª Expobur em Buritis

A Escola do Legislativo (Elero) estará presente na 8ª edição da Exposição Agropecuária de Buritis (Expobur), que acontece entre os dias 2 e 6 de julho. A ação é resultado de parceria com o mandato do deputado estadual Delegado Lucas (PP), que sugeriu a ida da equipe pedagógica da Elero ao município para oferecer cursos gratuitos à população.



Com um estande próprio da da Assembleia Legislativa de Rondônia na feira, a Elero vai promover capacitações em áreas como primeiros socorros, oratória, libras e orientações jurídicas voltadas ao produtor rural.



Um dos destaques da programação é a Oficina de Primeiros Socorros com ênfase na Lei Lucas, ministrada pela enfermeira Márcia Valéria de Freitas Maia, que aborda a importância da qualificação de estudantes e professores para situações de emergência.



As inscrições para os cursos da Elero em Buritis já estão abertas e podem ser realizadas no escritório parlamentar do deputado Delegado Lucas, localizado na Avenida Ayrton Senna, nº 1869, Setor 01, em Buritis. Os cursos são abertos a toda a comunidade. E em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (69) 99336-7623.



“Acreditamos na educação como ferramenta de transformação. Nossa missão é levar oportunidades de aprendizado a todos os cantos de Rondônia, e a Expobur é o palco perfeito para isso”, destacou o deputado Delegado Lucas.



Além das oficinas, a programação conta com palestras sobre estratégias de gestão patrimonial e soluções jurídicas para produtores rurais em situação de embargo. As atividades ocorrerão nos dias 3 e 4 de julho.



Confira abaixo a programação completa da Elero durante a Expobur:



03 de Julho (Quinta-feira)



09h às 12h | 14h às 17h – Oficina de Primeiros Socorros e Lei Lucas

Facilitadora: Profª Enfª Márcia Valéria



19h às 20h30 – Palestra: Soluções Jurídicas para o Produtor Rural

Palestrantes: Dr. Renan Maldonado e Dr. Augusto Caldeira



04 de Julho (Sexta-feira)



09h às 12h – Oficina de Libras – Língua Brasileira de Sinais

Facilitador: Prof. Marcos Loureiro



14h às 17h – Oficina de Oratória

Facilitador: Prof. João Belarmino



19h às 20h30 – Palestra: Patrimônio Sólido – Melhores Estratégias para Gestão e Proteção Patrimonial

Palestrantes: Diego Renier e Caio Nascimento



A presença da Escola do Legislativo na Expobur 2025 reforça o compromisso da Assembleia Legislativa com a educação, a inclusão e o fortalecimento da cidadania em todo o estado.





Texto: Jônatas Boni | Assessoria arlamentar

Foto: SECOM ALE/RO | Arquivo