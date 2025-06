Governo atende indicação do líder do governo, deputado Jean Oliveira, e realiza reabilitação de trechos da RO-492 na Zona da Mata

Atendendo à indicação do deputado estadual Jean Oliveira, líder do governo na Assembleia Legislativa, o Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), executa a reabilitação de trechos da RO-492, no trecho que interliga o município de Parecis à RO-491 (Linha 45), em São Felipe d’Oeste.



Os serviços foram iniciados após a conclusão dos trabalhos de terraplenagem, realizados pela Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF) do DER-RO. Na sequência, a equipe da 4ª Usina de Asfalto do DER, com sede em Rolim de Moura, iniciou a aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com 5 centímetros de espessura, garantindo mais durabilidade e segurança para os motoristas.



“O trabalho segue de forma intensa, com nossa equipe atuando inclusive durante feriados e finais de semana, para garantir agilidade na conclusão dos serviços e atender a necessidade da população”, ressaltou o gerente da 4ª Usina de Asfalto, Thiago Moreira.



O deputado Jean Oliveira destacou que, como líder do governo, tem trabalhado para garantir que as demandas dos municípios sejam atendidas, e agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pela parceria. “Agradeço ao governador Marcos Rocha pela sensibilidade e comprometimento em atender nossa indicação, priorizando essa importante rodovia para a Zona da Mata. Parabenizo também os servidores do DER, que vêm desempenhando um trabalho exemplar, garantindo mais segurança e desenvolvimento para a nossa região”, afirmou.



Além da nova capa asfáltica, os trechos contemplados receberão sinalização horizontal, contribuindo para uma rodovia mais segura e eficiente.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar