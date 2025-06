ALTO ALEGRE: Deputado Jean Oliveira garante, junto ao governo, manutenção na RO-490, atendendo solicitação do vereador Goiano

Atendendo à indicação do deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Jean Oliveira, o Governo de Rondônia iniciou na terça-feira (17) os serviços de manutenção nos 25 quilômetros da RO-490, no trecho que liga o município de Alto Alegre dos Parecis à RO-383. A solicitação foi apresentada pelo vereador Goiano, que levou ao deputado a necessidade urgente de recuperação da rodovia, fundamental para a população local e para o escoamento da produção.



Os serviços estão sendo executados pela 4ª Usina de Asfalto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) e envolvem fresagem do asfalto danificado, aplicação de emulsão asfáltica do tipo RR e aplicação de massa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), garantindo mais segurança e qualidade na trafegabilidade da rodovia.



Foto: Reprodução/ALE-RO

“Essa obra é fruto do nosso trabalho conjunto com o vereador Goiano, que não mede esforços para defender as demandas de Alto Alegre. Agradeço também ao governador pela sensibilidade e ao DER pelo trabalho sério e eficiente em prol da nossa população”, ressaltou.



De acordo com o gerente da 4ª Usina de Asfalto, Thiago Moreira, o trabalho foi intensificado com a chegada do verão amazônico. “Nossa equipe está empenhada em executar esse serviço com qualidade e agilidade, porque sabemos da importância dessa rodovia para Alto Alegre dos Parecis e toda a região. O objetivo é entregar um serviço que atenda a necessidade da população e garanta mais segurança a quem trafega por aqui”, destacou.



O vereador Goiano também comemorou a conquista e agradeceu ao deputado pelo apoio. “Quero agradecer de coração ao deputado Jean Oliveira, que prontamente atendeu nossa solicitação e levou essa demanda ao governador coronel Marcos Rocha. O deputado é um grande parceiro de Alto Alegre dos Parecis e tem feito a diferença por nossa cidade. Essa obra na RO-490 é um sonho da nossa população e agora se torna realidade graças a esse trabalho conjunto”, afirmou.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar