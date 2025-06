Médicos hematologistas serão homenageados pela deputada Cláudia de Jesus

A deputada Cláudia de Jesus (PT) aprovou um requerimento na Assembleia Legislativa de Rondônia, solicitando homenagens de mérito legislativo e título de cidadão honorífico aos profissionais médicos hematologistas. O evento será na próxima segunda-feira, 30 de junho de 2025, às 14h30 no Plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos, sede do Poder Legislativo.



Receberão as comendas Paulo Cezar Alves Pereira de Souza, Nakuxe Zaru Mendes da Rocha, Paulo Roberto Ganacini, Maristéfany Cury Arruda do Nascimento. São profissionais que atuam na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças relacionadas ao sangue como: leucemias, linfomas, anemias, contribuindo para o bem-estar da sociedade. Os profissionais de saúde trabalham no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP).



"São médicos hematologistas que exercem um papel essencial no sistema de saúde. São dedicados e trabalham com excelência e humanidade no cuidado com pacientes em situações muitas vezes delicadas e de alto risco", argumentou a deputada.





Texto: Francisco Costa | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar