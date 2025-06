Laerte Gomes entrega equipamentos agrícolas para fortalecer a agricultura familiar em Ouro Preto D'Oeste

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) realizou, neste final de semana, a entrega de importantes equipamentos agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Município de Ouro Preto D'Oeste (Asprumop). A ação tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, gerar mais desenvolvimento e impulsionar o setor produtivo local.



O investimento, que ultrapassa R$ 180 mil, foi destinado por meio de emenda parlamentar do deputado, atendendo à indicação do vereador Robinho da Saúde. Com os recursos, foram adquiridos um vagão forrageiro, uma plantadeira adubadeira e uma enciladeira, que agora estão à disposição dos produtores associados.



Durante a entrega, Laerte Gomes parabenizou a diretoria da associação, na pessoa do presidente João Toro, pelo comprometimento e pela organização no trabalho que vem sendo desenvolvido em prol dos pequenos produtores da região. O parlamentar também agradeceu a presença das lideranças locais, autoridades e produtores que participaram do evento.



Foto: Reprodução/ALE-RO

“Reafirmo aqui o nosso compromisso com quem faz a nossa Rondônia crescer, que é o pequeno produtor rural. É por meio desse trabalho, da força do campo, que conseguimos gerar emprego, renda e desenvolvimento para os municípios. E nós seguiremos trabalhando para garantir cada vez mais investimentos para o setor produtivo”, destacou o deputado.



A entrega dos equipamentos representa mais um avanço para o fortalecimento da agricultura familiar em Ouro Preto D'Oeste, garantindo mais condições de trabalho e qualidade de vida aos produtores rurais.





Texto: Juliana Martins | Jornalista

