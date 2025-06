Deputado Jean Mendonça anuncia R$ 1 milhão para a 40ª Expopib em Pimenta Bueno

O deputado Jean Mendonça (PL) confirmou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão para a realização da 40ª Exposição Agropecuária de Pimenta Bueno (Expopib). O anúncio foi feito durante a solenidade de lançamento da feira, na última sexta-feira, 20 de junho. Considerada um dos maiores e mais tradicionais eventos do agronegócio em Rondônia, a Expopib será realizada entre os dias 02 e 06 de setembro de 2025, no Parque de Exposições Sebastião Franco da Rocha.

Para o presidente da Associação Rural de Pimenta Bueno, Cleyson Coutinho, a feira já se consolidou como um importante espaço para impulsionar negócios no município e região. Ele destacou a presença de empresas referências em melhoramento genético e inovações na cadeia produtiva da pecuária. "Além disso, é perceptível o crescimento na movimentação da economia local, com destaque para hotelaria, bares e restaurantes, gerando emprego e renda para milhares de famílias", afirmou.

Coutinho destacou ainda a parceria com o deputado Jean Mendonça, que, em 2024, destinou R$ 750 mil para a realização da Expopib, garantindo entrada gratuita ao público. "Com o apoio do deputado Jean Mendonça, ficamos impressionados com o grande público que prestigiou os shows. Em 2025, essa contribuição se repetirá, viabilizando atrações nacionais sem custo para os visitantes, uma celebração especial pelos 40 anos de um evento que cresce a cada ano", afirmou.

Durante o evento, Jean Mendonça reafirmou seu apoio a iniciativas que promovam o desenvolvimento de Pimenta Bueno. "Temos trabalhado para fortalecer a agricultura e toda a cadeia produtiva do agronegócio, o comércio e a indústria, além de apoiar a Feira Industrial e Comercial (FICOP) em parceria com a Associação Comercial e o CDL", declarou o parlamentar, ao reconhecer que a Expopib consolida-se como um dos principais eventos do calendário do agronegócio e cultural do estado.