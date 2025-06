Deputado Cássio Gois destaca aprovação de projeto que valoriza os mesários voluntários em Rondônia

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) celebrou, na terça-feira (17), a aprovação de seu projeto que visa valorizar os mesários voluntários em Rondônia. A proposta foi apreciada e aprovada durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa, reforçando o compromisso do Parlamento Estadual com o fortalecimento da cidadania e da democracia.



Ao defender a matéria, Cássio destacou o sucesso do Programa Mesário Voluntário, criado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) em 2014, por meio de resolução publicada no dia 5 de junho daquele ano.



O programa tem como objetivo estimular a participação de cidadãos na organização das eleições. Referência em Cacoal, a 11ª Zona Eleitoral conta com 100% dos mesários atuando de forma voluntária, graças ao trabalho dedicado de servidores como Cariny Cielo, do Cartório Eleitoral de Cacoal.



“A participação dos mesários voluntários é um sinal claro de amadurecimento político da nossa sociedade. Eles são peças fundamentais para o bom andamento do processo eleitoral e para garantir eleições seguras, organizadas e transparentes”, destacou Cássio durante sua fala.



O parlamentar lembrou que, além de contribuírem diretamente para a democracia, os mesários voluntários recebem benefícios importantes, como isenção de taxas em concursos públicos, critério de desempate em seleções, folgas no trabalho e horas complementares para estudantes.



Com a aprovação do projeto, Cássio acredita que Rondônia dá mais um passo na valorização da cidadania e na construção de uma sociedade politicamente mais consciente. “Valorizando quem doa seu tempo para fortalecer a democracia, estamos fortalecendo também os princípios da nossa República. Esse projeto é um gesto de reconhecimento e de incentivo para que mais pessoas participem desse processo tão importante”, finalizou Gois.





Texto: Marcelo Negrão | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar