Deputado Alan Queiroz solicita realização de pavimentação em rua do município de Alvorada do Oeste

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) continua trabalhando em prol do desenvolvimento do estado de Rondônia, e desta vez, o parlamentar atendeu ao pedido do vereador Adãozinho Moura, e solicitou ao governo de Rondônia, a realização de obras no município de Alvorada do Oeste. O Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER) é o responsável por este trabalho, e deve realizar a pavimentação asfáltica na rua Olívio Cardoso Borges, melhorando a trafegabilidade para a população da região.



A pavimentação da rua Olívio Cardoso Borges, no município de Alvorada do Oeste, representa mais um passo no esforço contínuo de levar infraestrutura de qualidade aos municípios de Rondônia. A obra visa proporcionar mais segurança, conforto e mobilidade para os moradores e motoristas que utilizam diariamente a via. Iniciativas como essa contribuem diretamente para o desenvolvimento urbano e a valorização das comunidades.



O parlamentar reforçou seu compromisso com a melhoria das condições de vida da população rondoniense. “Nosso objetivo é garantir que os recursos públicos cheguem até onde realmente fazem a diferença. Obras de pavimentação como essa, em Alvorada do Oeste, representam dignidade, desenvolvimento e respeito ao cidadão”, afirmou.



A solicitação do deputado Alan Queiroz integra o processo de humanização dos trabalhos parlamentares que estão sendo conduzidos há bastante tempo, visando prioritariamente ao aprimoramento do bem-estar social da comunidade rondoniense. Com a conclusão destas obras, a via volta a apresentar a qualidade adequada para o tráfego da região, proporcionando qualidade de vida à população.







Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Frank Néry