Deputada Dra. Taíssa entrega 32 motos para agentes comunitários de saúde em Alto Paraíso

A manhã da quarta-feira (18), marcou um avanço para a saúde pública de Alto Paraíso. A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) realizou a entrega de 32 motocicletas modelo Bis aos agentes comunitários de saúde (ACS) do município. Os veículos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar da deputada, no valor de R$ 388 mil, com o objetivo de garantir mais estrutura, segurança e eficiência aos profissionais que atuam diariamente na linha de frente da saúde preventiva.



A cerimônia, realizada no auditório da Prefeitura Municipal, contou com a presença do prefeito João Pavan, do secretário de saúde Rodrigo Queiroz, do vice-prefeito Everaldo, da Primeira dama Tereza, vereadores e demais lideranças. Durante seu discurso, Dra. Taíssa reforçou que o fortalecimento da atenção básica é a chave para melhorar os indicadores de saúde nos municípios.

“Esses profissionais enfrentam longas distâncias, chuva, estrada ruim, e muitas vezes usam veículos próprios. Com essas motos, estamos garantindo dignidade para quem cuida da nossa população”, afirmou.



Os agentes comunitários relataram que, até então, precisavam utilizar suas próprias motos, bicicletas ou mesmo andar a pé para cumprir suas rotinas. Muitos enfrentavam dificuldades financeiras com combustível, manutenção e até mesmo com a própria segurança. Agora, com as novas motocicletas, poderão acessar comunidades distantes com mais rapidez, conforto e sem comprometer seus salários. Para profissionais que percorrem até 30 quilômetros por dia, como é o caso de algumas regiões do município, o impacto será imediato — tanto na qualidade do atendimento quanto na valorização do seu trabalho.





Foto: Reprodução/ALE-RO Emenda parlamentar viabilizou aquisições (Foto: Korynna Alexandra I Assessoria Parlamentar)



O secretário de saúde, Rodrigo Queiroz, destacou que a entrega das motos representa uma virada na estrutura do sistema de saúde local. “Com mais agilidade nas visitas e mais cobertura nas áreas rurais, teremos reflexos diretos nos indicadores e na satisfação da população”, afirmou.



A deputada finalizou reforçando que seguirá ampliando o projeto em outros municípios que ainda não contam com esse tipo de suporte. “O agente comunitário é quem faz a medicina preventiva acontecer. Quando cuidamos de quem cuida, fortalecemos toda a rede de saúde pública”, concluiu.



Texto: Luís Gustavo / Assessoria Parlamentar

Foto: Korynna Alexandra / Assessoria Parlamentar