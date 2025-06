Cirone Deiró assegura mais recursos para Rolim de Moura

O município de Rolim de Moura vai receber mais R$ 500 mil, viabilizados pelo deputado Cirone Deiró (União Brasil). O valor será investido na construção de um campo society com grama sintética, no distrito de Nova Estrela. “Temos trabalhado ao lado do governador, coronel Marcos Rocha, no sentido de atender as necessidades da população dos distritos e municípios de nosso Estado”, disse Cirone.



A área da educação está entre as que mais tem recebido investimentos, no município, viabilizados por Cirone Deiró. Os recursos assegurados pelo deputado, já garantiram obras de reforma e ampliação nas escolas Francisca Duran da Costa, Neusa Santos de Oliveira e Balão Mágico. A José Polo Veríssimo foi contemplada com a construção de banheiros, passarelas e portal, além de playgrounds. A Altenir Tavares de Oliveira e Dina Sfat também foram atendidas com parques infantis.



Entre outros benefícios assegurados pelo deputado, em favor de Rolim de Moura, está a aquisição de veículos, de medicamentos, móveis e rouparia hospitalar, de equipamentos odontológicos, de matrizes suínas e de implementos agrícolas. Estão assegurados recursos também para apoiar a realização de competições esportivas e viagens de atletas, além de novas reformas de escolas.



O prefeito Aldo Júlio e o vice Alcides Rosa, afirmaram, em recentes entrevistas à imprensa, que a população da região é grata ao parlamentar, pelo apoio contínuo dele. “O deputado Cirone Deiró tem se destacado como o maior parceiro de Rolim de Moura”, disse Alcides Rosa.



Texto: Eli Batista I Jornalista