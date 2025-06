Deputado Delegado Camargo homenageia ex-deputada Odaísa Fernandes com título de Cidadã Honorária de Rondônia

Uma das grandes personalidades femininas da política de Rondônia, símbolo da força da mulher rondoniense, a ex-deputada e ex-vice governadora Odaísa Fernandes, recebeu na manhã desta segunda-feira (23), o título Honorífico de Cidadã Honorária de Rondônia, a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo e o título de Honra ao Mérito. A homenagem foi prestada pelo deputado Delgado Camargo (Republicanos) através de Projeto de Decreto Legislativo aprovado por unanimidade em Plenário.



O evento, que aconteceu no auditório Amizael Gomes da Silva, iniciou com a realização de uma Santa Missa, acompanhada por familiares, amigos, servidores públicos e a população em geral e, segundo o deputado Camargo, reconhece os relevantes serviços prestados pela ex-deputada ao povo rondoniense. A mesa diretora foi composta pelo deputado proponente, a homenageada, o ex-prefeito de Porto Velho, José Guedes, a ex-deputada estadual Nilce Casara, além da conselheira estadual da OAB/RO, a advogada Rafaela Albuquerque.



Odaísa Fernandes Ferreira foi vereadora de Porto Velho, deputada estadual, deputada federal e vice-governadora. Foi a primeira mulher negra a exercer mandato legislativo e a até hoje é a mulher com maior número de mandatos eletivos no estado de Rondônia.



Ao abrir a série de discursos, a representante a Ordem dos Advogados do Brasil, Rafaela Albuquerque destacou a importância da homenagem e o “reconhecimento da luta e das conquistas de uma mulher negra, que dedicou a sua vida em prol do estado de Rondônia”.



O ex-prefeito José Guedes destacou a participação da homenageada como “de extrema importância para a promoção do desenvolvimento de Porto Velho. Foi uma das melhores vereadoras que Porto Velho teve, sempre preocupada com a população, com o bem estar do povo. Era uma vereadora que ajudava a resolver os problemas no município, não tinha dia nem hora. Foi minha secretária de Ação Social e me ajudou muito no apoio às famílias carentes do município”, disse.



Integrante da quarta legislatura junto com Odaísa Fernandes, a ex-deputada Nilce Casara também destacou a garra e a perseverança da homenageada. “Era uma deputada atuante, de discurso forte, guerreira. Nos ensinou muito durante aquela legislatura. Ela já tinha a experiência de vereadora, de secretária municipal, conhecia os caminhos da política. Odaísa Fernandes sempre foi uma grande líder e uma mulher de muita fibra. Esta é uma justa homenagem, um reconhecimento a quem dedicou a vida para o povo de Rondônia. Está de parabéns o deputado Camargo, a Assembleia Legislativa de Rondônia por essa iniciativa e muito obrigado por nos permitir a participar deste momento importante”, disse a ex-deputada.



Durante o seu discurso, o deputado Delegado Camargo lembrou da trajetória política e social de Odaísa Fernandes, destacando se tratar de uma grande honra a oportunidade de poder reconhecer, através das maiores honrarias disponíveis o legislativo municipal, o trabalho, a dedicação e a história de uma das maiores líderes políticas de Rondônia. “A senhora é o nosso exemplo de dedicação e de atuação política. Sua história conta parte do que é o nosso estado de Rondônia e a sua vida representa a garra, a dedicação e a força da mulher rondoniense. Muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado por fazer parte da nossa história política e de desenvolvimento. Tenho orgulho de hoje tê-la como conselheira do meu mandato aqui na Assembleia Legislativa por tudo o que representa, pela sua experiência, e por tudo o que a senhora pode contribuir para que consigamos fazer uma Rondônia sempre melhor”, disse Camargo.



Foto: Reprodução/ALE-RO Solenidade ocorreu no auditório da Alero (Fotos: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)



Além das homenagens, Camargo entregou à ex-deputada Odaísa Fernandes uma réplica do atual prédio da Assembleia Legislativa, destacando se tratar de um presente que simboliza a evolução do poder legislativo de Rondônia. “Se hoje estamos aqui neste prédio grande, novo, com um legislativo forte, devemos isso a quem fez parte da base. Não há uma estrutura segura sem uma base forte e a senhora, Dra. Odaísa, faz parte desta base do legislativo estadual. Se hoje temos um Poder Legislativo forte e consolidado, devemos tudo a quem construiu essa história e a senhora tem parte importante nesta construção. Obrigado e Parabéns”, disse Camargo ao entregar o presente à ex-parlamentar.



Texto: Jocenir Sérgio Santanna I Jornalista

Fotos: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO