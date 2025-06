Porto-velhenses podem opinar onde creches noturnas devem ser instaladas

Visto como um sonho distante por muitas famílias que precisam trabalhar para a garantia de suas rendas, mas não tem onde deixar seus filhos, a creche noturna está prestes a se tornar uma realidade em Porto Velho, e poderá marcar uma nova era de crescimento profissional e melhor qualidade de vida da população da capital rondoniense.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a creche noturna é uma das pautas idealizadas para a quebra do ciclo da pobreza e garantia da independência financeira, principalmente das mães que se veem perdidas e sozinhas durante a criação de seus filhos no momento mais crucial de suas vidas: a primeira infância.

“O atendimento da creche noturna também integra ações da primeira infância, assistencial, saúde e segurança alimentar da criança, fortalecendo a proteção à infância e valorizando-as, como sujeitos de direitos desde cedo”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Dando segmento ao seu compromisso de inserir a sociedade nos debates fundamentais do poder público, a Prefeitura de Porto Velho disponibiliza à comunidade uma pesquisa para entender como e onde devem ser implementadas as primeiras creches que atenderão em modo noturno a partir do segundo semestre de 2025.



O Formulário de Intenção esclarecerá pontos de necessidades em comum relatados pela própria população, garantindo o melhor andamento nessas unidades que receberão crianças de 1 a 3 anos de idade.

Clique aqui e responda a pesquisa.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)