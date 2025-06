Obra inédita leva alívio e esperança para moradores da zona Leste de Porto Velho

Quem mora na região do residencial Cristal da Calama, na zona Leste de Porto Velho, sabe muito bem o que é viver, por anos, refém das chuvas. A cada inverno amazônico, bastavam poucos minutos de temporal para que o cenário se repetisse: ruas alagadas, casas tomadas pela água, prejuízo, medo e insegurança.

Mas essa realidade começou a mudar. A Prefeitura de Porto Velho está executando um serviço de drenagem inédito no canal que corta a região. Um trabalho que nunca havia sido feito antes e que, pela primeira vez, traz uma resposta concreta para um problema que parecia não ter fim.

O serviço não é simples, tampouco paliativo. As máquinas estão trabalhando firme na limpeza, alargamento e aprofundamento de todo o canal. A ideia é clara: aumentar a capacidade de vazão da água e, assim, reduzir de forma significativa os riscos de alagamentos. E quem passa por lá já consegue perceber que algo diferente está acontecendo.

PACOTE DE OBRAS

Obra faz parte do pacote de melhorias da avenida Calama Essa obra faz parte do pacote de melhorias da avenida Calama, que também está em processo de reconstrução completa. O antigo asfalto, feito sobre uma base frágil e sem estrutura, foi todo retirado. No lugar, uma nova pavimentação, com base reforçada, sub-base, sistema de drenagem e padrão técnico muito superior, está sendo implantada. Tudo isso pensando em durabilidade, segurança e qualidade de vida para quem vive e circula pela região.

Mas a drenagem do canal é mais do que um complemento. É, na verdade, uma peça-chave nesse projeto. Porque não adianta ter um asfalto novo se a água não tem por onde escoar. E é exatamente esse cuidado que a Prefeitura está tendo: olhar para o todo, entender o problema na raiz e trabalhar em soluções que realmente façam a diferença na vida das pessoas.

O prefeito Léo Moraes esteve no local e fez questão de acompanhar de perto o andamento das obras. Para ele, mais do que máquinas e concreto, esse trabalho carrega um significado muito maior.

Obra segue em ritmo acelerado “Esse canal nunca tinha recebido um serviço dessa magnitude. E quem mora aqui sabe o que isso significa. É dignidade, é respeito, é cuidado. É garantir que as pessoas possam viver sem medo da chuva, sem medo de perder tudo a cada temporal. Sabemos que só isso não resolve tudo, mas é um passo gigante para quem esperou por tanto tempo. E a nossa missão é essa: trabalhar, planejar e transformar Porto Velho de verdade”, afirmou o prefeito.

As obras seguem em ritmo acelerado. A região continua em processo de transformação. A cada dia, quem vive ali vê a mudança acontecendo, e mais do que isso, sente que a cidade começa a olhar com mais carinho e responsabilidade para quem sempre conviveu com o descaso.

O trabalho ainda não terminou, mas a mensagem é clara: Porto Velho vive um novo tempo. Onde as obras não são mais feitas apenas para tapar buracos, mas para construir futuro, gerar segurança, promover dignidade e devolver às pessoas o direito básico de viver com mais qualidade de vida.

Texto:Leandro Morais

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)