Deputado Alex Redano viabiliza emenda para atleta rondoniense participar da maratona internacional na Noruega

A participação inédita do jornalista e atleta Bosco Cardoso na prestigiada Maratona do Sol da Meia-Noite, realizada em Tromsø, na Noruega, só foi possível graças ao apoio do deputado estadual Alex Redano (Republicanos). Por meio de uma emenda parlamentar destinada ao Programa Pró-Atleta, do Governo de Rondônia, o parlamentar garantiu os recursos necessários para que Bosco representasse o estado em uma das competições mais desafiadoras do mundo.



O evento, realizado no último fim de semana, reuniu mais de dois mil atletas de cerca de 100 países. Disputada sob o fenômeno natural do sol à meia-noite e sob temperaturas gélidas do Círculo Polar Ártico, a maratona exigiu preparo físico e emocional dos competidores, tornando-se um verdadeiro teste de resistência.



O deputado Alex Redano celebrou o feito e reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do esporte em Rondônia. “O esporte é uma ferramenta de transformação social, e apoiar atletas como o Bosco é garantir que Rondônia esteja bem representada dentro e fora do país. Fico muito feliz em ter contribuído para essa conquista, que leva o nome do nosso estado ao cenário internacional e inspira outras pessoas”, ressaltou o parlamentar.



Para Bosco Cardoso, a participação foi mais do que uma conquista esportiva: foi uma plataforma de visibilidade para causas sociais. Ele dedicou sua corrida de 21 km às populações vulneráveis, como pessoas em situação de rua, comunidades negras e quilombolas, idosos institucionalizados e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). “Cada quilômetro foi uma bandeira erguida pela justiça social, pela inclusão e pela equidade”, destacou o

atleta.



Foto: Reprodução/ALE-RO Atleta participou de competição internacional (Foto: Divulgação)





O Programa Pró-Atleta, por meio do qual foi concedido o apoio, tem como objetivo fomentar o esporte de alto rendimento, oferecendo condições para que atletas rondonienses alcancem resultados expressivos em competições nacionais e internacionais. A emenda parlamentar destinada por Redano reafirma sua atuação voltada à valorização dos talentos locais e ao incentivo de práticas esportivas que promovem saúde, cidadania e inclusão.



Texto: Mateus Andrade I Jornalista

Foto: Divulgação