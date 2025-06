Deputado Luizinho Goebel solicita reforma e ampliação da unidade local da Emater em Vilhena

Em indicação apresentada no dia 5 de junho, o deputado estadual Luizinho Goebel (Republicanos) solicitou ao Governo de Rondônia, por meio da Emater/RO, a realização de reforma geral e ampliação da sede da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural no município de Vilhena.



A solicitação foi formalizada no Plenário das Deliberações da Assembleia Legislativa, com base no Regimento Interno da Casa. Segundo o parlamentar, a medida é necessária devido aos danos estruturais causados por fortes chuvas e ventos registrados em fevereiro de 2024, que destelharam o prédio da unidade. Como consequência, ocorreram infiltrações e danos a equipamentos, documentos e às instalações elétricas e internas do local.



Ainda de acordo com Goebel, o problema prejudicou diretamente o funcionamento da Emater, obrigando as equipes técnicas a se instalarem temporariamente na sede regional da entidade. No entanto, o espaço atual não comporta a estrutura necessária de servidores, atendimentos e armazenamento de documentos, comprometendo o atendimento aos agricultores da região.



Além da reforma, o deputado solicita a ampliação da unidade com a construção de espaço coberto, a fim de garantir melhores condições para a execução de programas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O novo espaço servirá para abrigar veículos, facilitar a logística e a distribuição de nitrogênio, além de oferecer estrutura adequada para o atendimento aos agricultores familiares beneficiários do programa.



Para o parlamentar, o investimento é essencial para garantir a funcionalidade da entidade, evitar maiores prejuízos ao patrimônio público e assegurar a continuidade dos serviços prestados à agricultura familiar. Luizinho Goebel reforçou a importância da aprovação da indicação pelos demais deputados e destacou a relevância do apoio do Governo do Estado para a concretização da proposta.