Cláudia de Jesus participa da entrega de carro para unidade de saúde de Alvorada do Oeste

Recurso, via emenda parlamentar, foi uma solicitação do ex-vereador Max Altamirando (Foto: Assessoria parlamentar)

Com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) realizou a entrega de um carro que será utilizado na Unidade de Saúde Poliana da Silva Barbosa, localizado na Linha 17, Assentamento Martim Pescador na cidade de Alvorada do Oeste. O recurso foi uma solicitação do ex-vereador Max Altamirando.



O evento de entrega do veículo contou com a participação do prefeito Jair Luiz, Daiane Souto do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o presidente do Partido dos Trabalhadores, e ex-deputada federal Anselmo de Jesus.



"Quero agradecer o prefeito pela disponibilidade de cuidar de todo o processo administrativo para que o carro fosse entregue para a comunidade. E a nossa expectativa é de que o veículo seja bem aproveitado na unidade de saúde e que ajude a população", argumentou a deputada. "Eu agradeço a deputada por esse empenho de ajudar nossa população que terá melhor atendimento com esse veículo", disse o prefeito.

Texto: Francisco Costa I Jornalista