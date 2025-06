Deputado Nim Barroso se reúne com diretor do DER

O deputado estadual Nim Barroso (PSD) esteve reunido nesta semana com o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), Éder André, para tratar de importantes demandas relacionadas à infraestrutura viária do estado de Rondônia. O encontro aconteceu na sede do órgão, em Porto Velho, e teve como foco principal a busca por soluções concretas para melhorias em rodovias, manutenção de estradas vicinais e apoio a obras estruturantes nos municípios do interior.

Durante a reunião, foram apresentadas solicitações que refletem diretamente o clamor das comunidades e lideranças que atuam em diversas regiões do estado, especialmente nas zonas rurais, onde o bom estado das estradas é determinante para o escoamento da produção, o transporte escolar, o acesso a serviços de saúde e o desenvolvimento social e econômico.



“Estar próximo dos diretores, secretários e gestores é essencial para que possamos acompanhar de perto os projetos em andamento e, principalmente, para garantir que as demandas dos municípios cheguem onde precisam chegar. Nosso papel é intermediar, cobrar, propor e garantir que Rondônia continue avançando em todas as regiões”, destacou o deputado Nim Barroso.



A reunião também reforçou o compromisso do parlamentar em manter um canal permanente de diálogo com os órgãos estaduais, entendendo que o trabalho parlamentar não se limita ao plenário, mas se estende às articulações técnicas, visitas e audiências que viabilizam resultados reais para a população.



O deputado ainda reforçou que continuará atuando com firmeza na busca por recursos e investimentos em infraestrutura, defendendo o fortalecimento das rodovias estaduais, a recuperação de trechos críticos e a valorização dos municípios que muitas vezes são esquecidos nas grandes decisões.

Texto e foto: Assessoria parlamentar