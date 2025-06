Município e Estado alinham estratégias de longo prazo para garantir desenvolvimento sustentável e integrado

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), reuniu-se com a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) para alinhar os principais instrumentos de planejamento estratégico da capital e do Estado. O encontro foi realizado na Escola de Governo, no Centro Político Administrativo (CPA), com a presença de gestores e técnicos das secretarias municipais e estaduais.

Durante a reunião, a equipe da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog) apresentou os avanços do Plano de Ação Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável de Porto Velho (PAEDS-PVH), enquanto o Governo do Estado compartilhou as diretrizes em revisão do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável (PDES-2030).

Essa articulação garante que o desenvolvimento de Porto Velho ocorra de forma planejada, sustentável e integrada ao planejamento estadual. A proposta é construir políticas públicas mais eficientes, conectadas com as demandas reais da população e alinhadas à lógica de desenvolvimento territorial de Rondônia.

PAEDS-PVH será finalizado nos próximos meses e prevê etapas de escuta com população Segundo a subsecretária municipal de Planejamento da Sempog, Larissa Ananda, o alinhamento entre os planos é fundamental para elaboração de ações públicas mais eficazes e coordenadas. “Esse alinhamento também busca evitar sobreposições de ações, otimizar os investimentos públicos e garantir que os projetos municipais estejam inseridos em uma lógica de desenvolvimento planejada e articulada com o futuro do estado” explica.

O PAEDS-PVH está sendo construído com base em dados técnicos, participação institucional e diretrizes sustentáveis. O plano definirá metas, diretrizes e projetos até 2050, priorizando o ordenamento territorial, a inclusão social, a preservação ambiental e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à população.

A proposta contempla uma visão de futuro para o município e está estruturada em cinco projetos estratégicos, são eles: Plano Diretor de Integração Logística e Industrial, Administração Distrital, Desenvolvimento Agropecuário Sustentável e Diversificado, Programa Caminhos D’Água e Porto Digital Amazônico.

Além disso, a elaboração do documento também prevê momentos de escuta com a sociedade civil nos próximos meses, para garantir que a população possa participar do planejamento de longo prazo da cidade.

O encontro reforça o compromisso das duas esferas de governo com um planejamento participativo, técnico e alinhado às reais necessidades da população, contribuindo para um futuro mais sustentável, inclusivo e integrado em todo o território de Rondônia.

Texto:Emily Costa

Foto:Emily Costa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)