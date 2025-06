Mais de 136 toneladas de alimentos são transportados pela Prefeitura em apoio aos produtores rurais de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), tem sido uma grande aliada dos agricultores familiares de Porto Velho, oferecendo transporte gratuito para o escoamento da produção até a feira livre de domingo. A ação garante que os produtos cheguem frescos, de qualidade e direto do campo para a mesa dos consumidores da cidade.

Ação garante que os produtos cheguem frescos e com qualidade

Somente nos meses de janeiro a maio deste ano, o serviço atendeu 32 produtores de diferentes comunidades rurais, totalizando mais de 136 toneladas de alimentos transportados. Foram carregadas variedades como banana-prata, banana-comprida, macaxeira, milho-verde, pupunha, melancia, café em grão e até mudas de plantas para reflorestamento. As principais comunidades beneficiadas incluem União Bandeirantes, Vila da Penha, Aliança, Ramal do Brito, Cujubinzinho, Santa Rita e Nova Califórnia.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destaca que o serviço vai além do transporte. “Nosso objetivo é fortalecer a agricultura familiar, ajudar os pequenos produtores a terem acesso ao mercado e garantir alimento de qualidade para a população urbana. Esse é um compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento rural e social”, afirmou.

Para o agricultor Moabys de Souza, da Vila da Penha, o serviço faz toda a diferença. “Sem esse transporte, muitos de nós não teríamos condições de trazer a produção até a cidade. Isso ajuda no nosso sustento e garante que a gente continue no campo, produzindo”.

Agricultores interessados no serviço devem se dirigir até a sede da Semagric

Quem também reconhece a importância desse trabalho é José Marinho Barroso, motorista do caminhão da Semagric, que acompanha de perto a realidade dos produtores. “A gente vê de perto o esforço desses agricultores. É gratificante saber que nosso trabalho os ajuda a venderem seus produtos e leva alimento fresco para quem mora na cidade”.

Além de beneficiar os produtores, em abril e maio, o caminhão da Semagric também foi utilizado pela Defesa Civil no apoio às famílias ribeirinhas atingidas pela cheia do rio Madeira, reforçando o compromisso social da secretaria.

COMO SOLICITAR O TRANSPORTE?

Os agricultores interessados no serviço devem se dirigir até a sede da Semagric, localizada na Rua Mário Andreazza, nº 8072, bairro JK II (ao lado da Semob) ou na Feira do Produtor que fica na rua Euclides da Cunha, Baixa da União, para realizar o cadastro e garantir o transporte da produção. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (69) 99987-9540, falar com Rubens Nogueira.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Semagric

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)