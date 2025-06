Obra de reconstrução completa segue na avenida Calama

As obras de remoção do asfalto antigo e reconstrução completa da avenida Calama, na região do residencial Cristal da Calama, seguem em andamento em Porto Velho. A ação, realizada por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), é uma determinação do prefeito Léo Moraes, que prioriza a entrega de obras duradouras e de qualidade à população.

A antiga pavimentação existente no local havia sido executada sobre uma base fraca e com solo de baixa qualidade, o chamado “solo pobre”. Esse tipo de solo é incapaz de sustentar a estrutura do asfalto ao longo do tempo, provocando o surgimento frequente de buracos, deformações e desníveis que comprometem a trafegabilidade e a segurança dos motoristas e pedestres.

Para resolver definitivamente esse problema, a Semob está retirando todo o solo comprometido e executando a recomposição do pavimento com uma nova estrutura técnica, composta por subleito, sub-base, base e, por fim, o asfalto. Cada camada segue todos os critérios, garantindo uma pavimentação com alta durabilidade e resistência, mesmo durante o período chuvoso.

Cada camada segue todos os critérios O prefeito Léo Moraes reafirmou o compromisso da atual gestão com a qualidade das obras. “Estamos refazendo essa via da maneira correta, do jeito que tem que ser. Nosso objetivo é entregar um asfalto que resista ao tempo e às condições climáticas, melhorando de verdade a vida das pessoas”.

A equipe da Semob trabalha com agilidade e dedicação para entregar uma via de qualidade aos moradores, dando mais segurança para quem trafega na região. Com essa iniciativa, a Prefeitura avança mais um passo no processo de compromisso com a população, promovendo infraestrutura segura, duradoura e eficiente para todos.

Texto:Thaís Alves

Foto:Thaís Alves

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)