Reconstrução de ponte garante mais segurança para moradores do bairro São Sebastião II

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), iniciou na última semana a reconstrução de uma ponte no bairro São Sebastião II, entre as ruas Paulo Coelho e Tomé de Souza, zona Norte da capital. A estrutura antiga, de madeira e bastante desgastada, vinha apresentando riscos à comunidade, principalmente para crianças que utilizam a passagem diariamente no trajeto para a escola.

Com o objetivo de melhorar o tráfego e garantir mais segurança aos moradores, a nova ponte será completamente refeita e contará com a instalação de manilhas, que auxiliarão no escoamento das águas durante o período chuvoso. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com obras que promovem infraestrutura de qualidade e segurança.

Naia Vieira, moradora da região há vários anos, expressou sua satisfação com a obra. “Essa ponte estava em péssimas condições, oferecendo risco para todos nós. As crianças que passam aqui para ir à escola ficavam muito expostas. Agora estou mais esperançosa, porque sei que teremos uma estrutura segura para mim, minha família e nossos vizinhos”, relatou.

Esse é um dos principais acessos utilizados pelos moradores para chegar à outra parte do bairro, sendo considerado um ponto estratégico para a mobilidade local. A obra visa melhorar o tráfego que liga as duas ruas de acesso ao bairro.

A reconstrução da ponte é mais uma ação concreta que reflete o compromisso da Prefeitura de Porto Velho em atender as demandas históricas da população, levando dignidade, acessibilidade e segurança para quem mais precisa.

Texto:Thaís Alves

Foto:Thaís Alves

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)