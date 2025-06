Deputado Alex Redano entrega implementos agrícolas para a Associação Canachoeira em Ariquemes

A Associação dos Produtores Rurais do Rio Canaã e Quatro Cachoeiras – Canachoeira, de Ariquemes, recebeu na última sexta-feira (20) a entrega de importantes implementos agrícolas, resultado de uma emenda individual no valor de R$ 150 mil destinada pelo presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos)

Com os recursos foram adquiridos uma ensiladeira e uma grade niveladora. Esses equipamentos vão fortalecer a produção agrícola e beneficiar diretamente os produtores rurais da região.

“Esse é mais um investimento que garante melhores condições de trabalho para os agricultores de Ariquemes. Nosso compromisso é continuar apoiando o homem do campo, levando investimentos, equipamentos e condições para que a produção rural continue avançando. Sabemos da importância da agricultura familiar para a economia do nosso estado e vamos seguir trabalhando para atender essas demandas”, destacou Alex Redano.

O vice-prefeito de Ariquemes, André Rossetto, também participou da entrega e destacou a importância da parceria entre o município e o mandato do presidente da Alero. “Essa é mais uma ação que demonstra o compromisso do deputado Redano com o desenvolvimento de Ariquemes e o fortalecimento da agricultura familiar. Esses implementos vão fazer a diferença no dia a dia dos produtores, garantindo mais eficiência e melhores condições de trabalho no campo. Agradecemos por essa parceria que tem gerado tantos resultados positivos para o nosso município”, afirmou Rossetto.



O ex-vereador Natan Lima também agradeceu pela parceria e atenção dada ao setor agrícola. “Quero agradecer ao deputado por ter atendido essa importante demanda da Associação dos Produtores Rurais do Rio Canaã e Quatro Cachoeiras – Canachoeira. Essa entrega representa um grande avanço para os produtores rurais da nossa região, que agora terão melhores condições de trabalho e mais produtividade no campo. É gratificante ver o resultado de um pedido que fizemos ainda no período em que estive como vereador, sendo concretizado e beneficiando tantas famílias. Muito obrigado por esse compromisso com a nossa agricultura”, afirmou.

O presidente da Associação Canachoeira, Robson Pedro Gomes de Paula, também destacou a importância da entrega. “Esse é um momento de muita alegria para todos nós produtores. Esses implementos vão ajudar muito no preparo do solo e na produção de silagem, que é fundamental para a alimentação do nosso gado. Agradecemos ao deputado Alex Redano por esse olhar para a agricultura familiar e por atender essa necessidade da nossa associação”, disse Robson.

Texto e foto: Mateus Andrade I Jornalista