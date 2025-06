Prefeitura de Porto Velho integra ação social no Residencial Orgulho do Madeira e leva serviços essenciais à população

A Prefeitura de Porto Velho marcou presença, no sábado (21), em mais uma importante ação social voltada à promoção da cidadania. Realizada na Escola Municipal Maria Francisca de Jesus Gonçalves, no Residencial Orgulho do Madeira, a iniciativa “Cidadania: Seus Direitos Ganham Voz e Vez”, promovida pelo deputado estadual Eyder Brasil, contou com a parceria do Município e beneficiou milhares de moradores com atendimentos gratuitos e serviços públicos essenciais.

Entre os destaques da ação estavam os atendimentos coordenados por diversas secretarias municipais. A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) ofereceu consultas médicas, orientação odontológica e distribuição de kits de higiene bucal. A equipe de vacinação também esteve presente, aplicando todos os imunizantes previstos nos calendários infantil, adulto e idoso, incluindo as vacinas contra gripe e covid-19.

“Aproveitei para trazer minha filha, a Alícia, de 7 anos, para a consulta com o pediatra. Foi muito bom porque fica difícil conseguir atendimento durante a semana com o trabalho e as filas. Aqui foi rápido e bem organizado”, relatou Celma Pereira, moradora do Orgulho do Madeira.

Moradores puderam conhecer mais sobre a apicultura A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric) também marcou presença com atividades de educação ambiental e incentivo à agricultura local. Os moradores puderam conhecer mais sobre a apicultura e degustar mel produzido por pequenos produtores da região, com apoio técnico da Prefeitura.

“Hoje estamos apresentando a apicultura e trazendo a degustação de mel. Os produtores locais, com o suporte da Semagric, têm conseguido expandir suas atividades. Além disso, reforçamos a importância das abelhas para o equilíbrio do ecossistema”, explicou Roseval Guzzo, gerente de assistência técnica da secretaria.

Outro serviço importante foi ofertado pelo Sine Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur). A população teve acesso à elaboração de currículos, orientação profissional, cadastro do trabalhador, consulta a vagas de emprego e orientações sobre o uso da plataforma Gov.br e a emissão da carteira de trabalho digital.

Aproximação com a comunidade

Leo Moraes acompanhou de perto as atividades durante a ação Durante a ação, o prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, acompanhou de perto os atendimentos e destacou a importância de ações integradas como esta. “Nós estamos falando aqui de um evento que promove cidadania, em um bairro que vai atender duas mil famílias. Temos o trabalho odontológico, médico, também a área de enfermagem. Nós temos a nossa equipe de vacinação, com quatro médicos à disposição. Também a parte odontológica, inclusive com orientação para a criançada e kit de higiene. A Semagric está presente. Isso faz o poder público se aproximar das pessoas que devem ser assistidas”, disse o prefeito.

O deputado estadual Eyder Brasil, idealizador do evento, agradeceu a parceria com o Município. “Essa ação é fruto de um sonho coletivo, para que nós pudéssemos realmente servir à nossa população. E o apoio da Prefeitura é essencial para que nós, enquanto entes políticos representativos da nossa gente, pudéssemos estar aqui nos responsabilizando. Então, deixo aqui a minha gratidão ao nosso prefeito Leo Moraes, por ter tido a sensibilidade e sonhado esse sonho junto conosco. Ao nosso prefeito, à nossa Prefeitura, aos secretários que estão aqui, o meu muito obrigado.”

Texto:Renata Beccária

Fotos:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)