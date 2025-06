Assistentes sociais recebem votos de louvor pelas mãos da deputada Cláudia de Jesus

A Assembleia Legislativa de Rondônia realizou, na última quarta-feira (18), sessão solene de outorga de votos de louvor aos profissionais do serviço social e ao Conselho Regional de Serviço Social da 23ª Região (CRESS/RO). Mais de 300 profissionais foram homenageados no evento proposto pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT).



O ato celebrou o Dia do Assistente Social, comemorado em 15 de maio, e reuniu autoridades, servidores públicos, representantes de entidades sociais e familiares dos homenageados. Entre os destaques, estavam profissionais que atuam nas mais diversas áreas: saúde, justiça, assistência social, educação e extensão rural.



Na abertura da solenidade, Cláudia de Jesus destacou a relevância da homenagem como reconhecimento ao trabalho da categoria em defesa da dignidade humana, da cidadania e da justiça social.



“Essa homenagem é um gesto de reconhecimento, mas também um chamado para que este parlamento assuma um compromisso mais efetivo com as pautas sociais e com o fortalecimento das políticas públicas que garantam dignidade ao nosso povo", disse a parlamentar.



A presidente do CRESS/RO, Laura Cristina Rodrigues, lembrou a luta histórica da categoria por melhores condições de trabalho e políticas públicas efetivas. Ela reforçou que o serviço social vai além da assistência: “Nós somos profissionais críticos e tecemos críticas porque acreditamos na transformação. E para transformar, é preciso tensionar e lutar por direitos todos os dias”, afirmou.



Em sua fala, a deputada ressaltou ainda a importância de ampliar o diálogo com a categoria e anunciou a realização de uma audiência pública para debater as políticas de atendimento às populações em situação de vulnerabilidade, com foco especial nos idosos e na população em situação de rua.



“Nosso mandato é uma ferramenta de luta. Estamos de portas abertas para construir, junto com vocês, alternativas e políticas públicas que realmente atendam às necessidades da população rondoniense”, afirmou Cláudia.



Ao final da cerimônia, dezenas de profissionais receberam votos de louvor pelos relevantes serviços prestados ao estado de Rondônia.



Confira a galeria de fotos do evento.



Texto: Cristiane Abreu e Francisco Costa I Jornalistas