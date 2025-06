Aulas gratuitas de Dança do Ventre na Vila Olímpica Chiquilito Erse reúnem participantes de todas as idades

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) oferece aulas gratuitas de Dança do Ventre como parte do Programa Qualidade de Vida, da Prefeitura de Porto Velho. Essas aulas, que acontecem na Vila Olímpica Chiquilito Erse às sextas-feiras, das 9h às 10h, são uma ótima oportunidade para quem deseja melhorar a saúde e o bem-estar através da dança.

Às pessoas interessadas em participar das aulas de Dança do Ventre, a Semes informa que ainda há vagas e que é imprescindível o envio via WhatsApp pelo número (69) 98473 3794 (apenas mensagem) dos documentos (RG, CPF, Cartão do SUS, foto e atestado de que a pessoa está apta a praticar exercícios físicos).

Responsável pelas aulas de Dança do Ventre, a professora Valéria Carvalho, com mais de dez anos de experiência, ressalta a dança do ventre como uma atividade que pode ajudar as mulheres a se sentirem mais confiantes e a melhorar a autoestima.

Irene Farias está participando das aulas para melhorar a autoestima

As aulas são dinâmicas e podem variar dependendo da necessidade das alunas. Valéria afirma que, às vezes, se concentra na técnica, em outras, na área mais terapêutica. “A iniciativa da Prefeitura através da Semes, de oferecer aulas de dança do ventre gratuitamente à comunidade, é muito importante, pois tem ajudado as mulheres a se descobrirem e a se sentirem mais confiantes”, garante.

BENEFÍCIOS

Tonificação muscular, correção da postura, estimulação do sistema digestivo, pode ajudar a fortalecer os músculos do ventre e diminuir a barriga, aumento da capacidade respiratória, bem-estar emocional, ajudando a desenvolver a autoestima, confiança e sensualidade da mulher.

A dona de casa Irene Farias conta que está participando das aulas para melhorar a autoestima e se sentir mais feliz consigo. Ela conta que a personagem Jade, da novela exibida em 2011 “O Clone”, de Glória Perez, a influenciou a se interessar pela dança do ventre. “Depois que comecei as aulas com a professora Valéria, passei a me sentir melhor e mais feliz quando voltei a dançar”, disse.

Valdenira Silva começou as aulas há duas semanas

Valdenira Silva começou as aulas há duas semanas e relatou que está gostando e pretende continuar. “Já frequento as aulas de Mobilidade há mais de um ano e aproveitei para também aprender a dança do ventre, que é inclusiva e eleva a autoestima. A professora Valéria é excelente e a convivência com as demais participantes têm sido maravilhosa”.

ORIGENS

A dança do ventre tem suas raízes em culturas antigas do Oriente Médio e do Norte da África, com influências do Egito Antigo. A narrativa mais aceita sugere que a dança surgiu associada a rituais de fertilidade, tanto da terra quanto das mulheres. A dança foi influenciada por cerimônias de fertilidade e apresentações em palácios egípcios.

Uma lenda menciona que a dança era uma forma de agradecer à Deusa Afrodite pela fertilidade. Ao longo dos séculos, a dança do ventre evoluiu, refletindo mudanças sociais e culturais. Ela se tornou uma forma de expressão artística e cultural, mantendo suas raízes em tradições antigas.

A dança do ventre é uma parte importante da cultura do Oriente Médio e do Norte da África, representando a riqueza e a diversidade da região. Ela é uma forma de expressão e celebração da feminilidade e da fertilidade.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)