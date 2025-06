Deputado Luizinho Goebel solicita recapeamento asfáltico para o distrito de Boa Esperança em Chupinguaia

O deputado estadual Luizinho Goebel apresentou indicação ao Governo de Rondônia, ao Departamento Estadual de Estradas, Rodagem e Transportes (DER) e à Secretaria de Obras de Chupinguaia, solicitando a realização de tapa-buracos e recapeamento asfáltico nas ruas e avenidas do Distrito de Boa Esperança, no município de Chupinguaia.



O pedido foi protocolado em 19 de maio de 2025 e tem como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade e a segurança viária no distrito. Segundo o parlamentar, as vias estão em estado crítico, com buracos e desgaste do asfalto, o que aumenta os riscos de acidentes e dificulta o deslocamento de moradores e o transporte de mercadorias.



Goebel destaca que a melhoria da infraestrutura urbana contribuirá para o desenvolvimento social e econômico do distrito, facilitando o acesso da população a serviços de saúde, educação, transporte e comércio. A proposta também está alinhada com diretrizes de mobilidade urbana e manutenção preventiva da malha viária.





Texto e foto: Pedro Henrique I Jornalista