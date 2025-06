Assembleia Legislativa aprova crédito suplementar para modernização dos serviços judiciários de Rondônia

Em busca de fortalecer e modernizar a infraestrutura do Poder Judiciário rondoniense, a Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou, em sessão realizada na terça (17), a abertura de crédito suplementar que soma cerca de R$20 milhões destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários (Fuju).



Os recursos serão aplicados em diversas frentes: aprimoramento tecnológico com soluções de backup em nuvem e novos equipamentos, capacitação profissional em segurança da informação, aprendizagem organizacional com pós-graduações e eventos, cobertura de despesas para serviços extrajudiciais e apoio à Corregedoria, e melhoria da infraestrutura física, incluindo a conclusão do Fórum de Rolim de Moura, visando modernizar e otimizar os serviços judiciários.



A expectativa é que o projeto, após a tramitação e deliberação no legislativo estadual, contribua significativamente para a eficiência e modernização do sistema judiciário de Rondônia, impactando positivamente a prestação de serviços à população.



Texto: Isabela Gomes I Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO