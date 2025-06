Unidade de Saúde de Vila Teotônio é reinaugurada após reforma completa

A Unidade de Saúde Vila Teotônio, localizada na zona rural de Porto Velho, foi oficialmente entregue nesta sexta-feira (20), completamente reformada. A revitalização do espaço foi executada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), com um investimento de R$ 345.022,82 em recursos próprios, e durou dois meses e meio.

A obra contemplou a troca completa do telhado e do forro, substituição das centrais de ar-condicionado, reinstalação da rede elétrica com redistribuição de pontos de energia, além da recuperação estrutural com reparos em trincas e fissuras. Um dos destaques da reforma foi a instalação de internet, serviço que antes não existia na unidade e que vai facilitar o acesso aos sistemas informatizados e agilizar os atendimentos.

Durante o período de reforma, os atendimentos foram mantidos em um espaço provisório cedido pela Associação de Moradores e Produtores Vila Nova Teotônio, garantindo a continuidade dos serviços de saúde para a comunidade.

“Entregar uma unidade dessas, uma obra em tempo recorde, mudando a realidade de antes — sem climatização, sem infraestrutura mínima, é trazer dignidade, respeito aos profissionais e, principalmente, acesso para quem mais precisa”, afirmou o prefeito Léo Moraes, durante a cerimônia de entrega.

A gerente da unidade, Gigliane Lima Damasceno, comemorou a reestruturação Além das melhorias estruturais, foram substituídas todas as portas e janelas, construída uma nova saída de emergência e instalado um novo muro em torno da unidade, que antes era totalmente aberta. A unidade também ganhou calçada e rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, além de iluminação externa, o que aumenta a segurança e o conforto de usuários e profissionais.

“Nesta unidade não havia uma reforma há mais de seis anos. O ambiente estava insalubre, com fezes de morcego, sem triagem nem climatização. Hoje devolvemos um espaço adequado para cuidar dessa população”, destacou o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola.

Com a reabertura, a população da região volta a contar com atendimento em clínica geral, odontologia, vacinação, coleta e regulação de exames, além de serviços de enfermagem. A gerente da unidade, Gigliane Lima Damasceno, comemorou a reestruturação: “Antes não tínhamos estrutura e, por isso, poucos serviços eram oferecidos. Agora temos dignidade para atender bem à comunidade”.

Dona Raimunda também lembra que atualmente não faltam mais profissionais na unidade A unidade de saúde atende moradores das comunidades ribeirinhas e vicinais da região da Estrada da Cachoeira do Teotônio. Para muitos, a reforma representa mais do que uma melhoria física: é a valorização da saúde pública no interior.

“Espero que agora o atendimento melhore ainda mais, porque hoje não faltam profissionais como antes”, relatou a moradora Raimunda Carvalho.

Com a entrega da nova estrutura, a Prefeitura reforça o compromisso com a ampliação da cobertura e da qualidade dos serviços de saúde, especialmente em áreas mais distantes da zona urbana.

Texto:Nathalie Ventura

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)