Seis Jogos eliminatórios encerram a primeira fase do campeonato de futebol de várzea

A Copa Madeirão de Futebol de Várzea -Grupo HO, iniciativa da Prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), está em andamento em Porto Velho, com mais de 70 equipes na disputa. O objetivo da competição é fortalecer o esporte de base, promovendo lazer, integração comunitária e o talento local.

Na quinta-feira (19), mais quatro jogos aconteceram: no Campo do Treze, o Borússia levou uma goleada de 4 a 0 do Abobrão do Cohab, numa partida bem disputada. Pelo Abobrão: 2 gols de Thalison Vinícius, Daniel Moteira fez um e Bruno da Silva também marcou um gol.

Em seguida, aconteceu a maior goleada da noite. O time Paulo Diniz entrou em campo com garra e determinação e aplicou 6 gols contra o Madruga FC, que marcou apenas um gol. Os gols foram marcados pelos jogadores Enzo Eduardo (2), Alexandre Erick (2), Renato Braga (1) e Rafael Torres (1). Para o Madruga FC, o gol de consolação foi marcado por Rangel Silva.

Premiação para o campeão será de R$ 10 mil, e para o vice, R$ 5 mil Já no campo Esperança da Comunidade, o Atlético Abunã venceu o Aramix pelo placar de 2 a 1, sendo um marcado por Nairton Frota e um gol do Alesson Mota. Pelo Aramix, quem converteu foi o atleta Micael Souza. Finalizando a rodada, a equipe do Nova Esperança balançou três vezes as redes da equipe adversária, o Santa Geração, que não marcou gol. Kauã Silva, Alessandro Nogueira e Elivelto da Paixão foram os responsáveis pela vitória, com um gol de cada.

Na quarta-feira (18), duas partidas agitaram o Campo do Treze, no bairro Embratel. A primeira partida programada não ocorreu, porque a equipe do Pedrinhas FC não compareceu para enfrentar o Tabajara SC. Mas a torcida foi agraciada com um excelente jogo: o Porto City FC goleou por 4 a 0 o time Torcida Jovem Flu. Foram três gols do atleta Guilherme Lucas, numa noite inspirada, e ainda um gol do jogador Edcley Passos.

A Copa Madeirão conta com importantes parcerias, incluindo o Grupo HO, que está contribuindo com R$ 10 mil de premiação para o time campeão, e o Ecopark, que colaborará com R$ 5 mil destinados ao vice-campeão. Além disso, serão premiados com troféus o artilheiro, o destaque da competição, o melhor técnico e o melhor goleiro.

Os jogos da segunda fase começam na terça-feira (24) e seguem até domingo (29), com mais 12 jogos. Para o titular da Semes, Cássio Moura, o apoio do município ao esporte é fundamental para promover a saúde, o bem-estar, a integração social e a formação de cidadãos.

“O esporte contribui para o desenvolvimento físico e mental, ensina valores importantes e pode ser uma ferramenta de inclusão social. Além disso, o investimento em infraestrutura esportiva e programas de incentivo ao esporte pode trazer benefícios econômicos e turísticos para o município”, disse.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância do evento esportivo, pois visa fomentar o esporte porto-velhense e revelar novos e promissores talentos futebolísticos locais. "A competição está superando as expectativas, principalmente como uma vitrine para os atletas de alta qualidade do nosso município", afirmou.

Segundo Moraes, o esporte auxilia na formação de conceitos como a cidadania, e a prática ajuda na construção dos valores do indivíduo e na sua relação com a sociedade e também ajuda as pessoas a interagirem e darem vida à cidade onde moram, transformando o ambiente urbano em um lugar mais saudável.

